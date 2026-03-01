Roma-Ostia 2026, orari e percorso della mezza maratona il 1 marzo: strade chiuse e bus deviati

Oggi a Roma si corre la mezza maratona Roma-Ostia, con partenza dal PalaEur e arrivo a Ostia lungo via Cristoforo Colombo. Attese migliaia di persone e previste chiusure al traffico e deviazioni dei mezzi pubblici in tutta la zona interessata.

Oggi, domenica primo marzo, si corre la mezza maratona Roma-Ostia: la partenza è prevista tra le 8:50 e le 9:30 dal PalaEur, con arrivo alla rotonda di Ostia dopo aver percorso via Cristoforo Colombo. Per l’occasione sono previste strade chiuse e deviazioni del trasporto pubblico a Roma, come indicato sul sito ufficiale di Roma Mobilità. Migliaia di persone sono attese oggi nella Capitale per uno degli appuntamenti più partecipati dagli appassionati di corsa, che ogni anno si ritrovano a Roma per prendere parte alla gara.

Quando parte la mezza maratona Roma-Ostia 2026: gli orari

L’appuntamento, da sempre molto partecipato, richiamerà a Roma migliaia di persone, pronte a non perdersi uno degli eventi più caratteristici della Capitale. La mezza maratona Roma-Ostia partirà tra le 8:50 e le 9:30 dal PalaEur e si concluderà alla rotonda di Ostia, dopo aver percorso via Cristoforo Colombo. L’arrivo degli ultimi partecipanti è previsto entro le 13:30, mentre alle 16 terminerà l’intera manifestazione con lo smontaggio delle strutture nell’area di arrivo, tra piazzale Cristoforo Colombo e il lungomare Amerigo Vespucci, seguito dalla riapertura al traffico, che tornerà quindi alla normalità. La manifestazione si svolgerà quindi per gran parte della mattinata, proseguendo fino al pomeriggio.

Il percorso della mezza maratona Roma-Ostia 2026: la mappa della gara

Il percorso, lungo circa 21 chilometri, partirà da piazzale Pierluigi Nervi con un primo tratto su via Cristoforo Colombo, per poi snodarsi tra viale Europa, viale Tupini, piazza Atatürk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, via della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell’Oceano Pacifico. Da qui la gara proseguirà nuovamente lungo la Colombo in direzione del mare, fino all’arrivo alla rotonda di piazzale Cristoforo Colombo, a Ostia.

Strade chiuse a Roma domenica 1 marzo per la mezza maratona

Con il passare delle ore entrerà nel vivo anche l’organizzazione della gara: alle 7 è previsto il raduno dei partecipanti all’altezza di viale America, mentre alle 8 si aggiungeranno ulteriori limitazioni alla circolazione, con la chiusura della Colombo anche all’altezza di piazzale 25 Marzo 1957, sempre verso Ostia. Poco dopo inizieranno le partenze: alle 8:50 toccherà agli atleti paralimpici, seguiti tra le 9 e le 9:30 dalle tre “onde” dei partecipanti. I primi arrivi sono attesi a Ostia già intorno alle 10. A metà giornata, intorno alle 11:30, mentre inizierà lo smontaggio delle strutture nell’area di partenza, sarà progressivamente riaperta al traffico la Colombo in direzione Ostia tra viale America e via di Mezzocammino. La gara entrerà poi nelle fasi finali, con il tempo massimo fissato alle 13 e la conclusione prevista entro le 13:30. Nel pomeriggio, infine, si chiuderà l’intera manifestazione: dalle 16, con lo smontaggio delle strutture nell’area di arrivo tra piazzale Cristoforo Colombo e il lungomare Vespucci, tornerà completamente regolare anche la circolazione.

Bus deviati domenica 1 marzo a Roma per il percorso della mezza maratona Roma-Ostia

La manifestazione avrà inevitabili ripercussioni sulla viabilità, soprattutto lungo via Cristoforo Colombo, con chiusure al traffico e modifiche per il trasporto pubblico. In totale saranno 28 le linee interessate da deviazioni, tra cui C7, C13, 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 762, 763L, 767, 771, 777, 778, 779F, 780, 788, 791 e la linea notturna n070. Per alcune di queste, però, i cambiamenti scatteranno già dal giorno precedente: le linee 06, 014, 070 e n070 saranno deviate infatti già da sabato mattina. Dalle 7:30 del 28 febbraio inizieranno le operazioni di allestimento dell’area di arrivo, tra piazzale Cristoforo Colombo e il lungomare, e da quel momento entreranno in vigore le prime modifiche ai percorsi dei bus.