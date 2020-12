Paura nel pomeriggio di oggi – martedì 29 dicembre – in via Canino, a due passi da Corso Francia, dove gli inquilini di due palazzine sono stati evacuati in fretta e furia dalle proprie abitazioni come conseguenza di una massiccia e pericolosa fuga di gas. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato.

L'allarme dei condomini e la scoperta della perdita di gas

A dare l'allarme intorno alle 14.00 alcuni inquilini che, preoccupati, dal forte odore di gas hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che si sono messi a lavoro per individuare l'origine della fuga di gas, repentinamente individuata in una perdita di una tubatura sotto il manto stradale. Il gas fuoriuscito si era accumulato in una cavità nel locale seminterrato dei due edifici, e potenzialmente avrebbe potuto provocare una esplosione altamente distruttiva non essendosi disperso nell'aria.

Lavori in corso per riparare la fuga di gas

Sul posto le unità Nbcr dei vigili del fuoco – che individuano la presenza di sostanze pericolose e nocive – e le forze dell'ordine che hanno proceduto a chiudere la strada e a far evacuare le due palazzine, mentre immediatamente cominciavano i lavori per riparare la perdita e veniva interrotto l'approvvigionamento alla tubatura danneggiata per evitare ulteriori pericolose perdite. Diverse le utenze domestiche della zona rimaste senza gas per permettere l'intervento di riparazione che è tutt'ora in corso, mentre i condomini attendono di poter rientrare serenamente nelle proprie abitazioni e sono assistiti per qualsiasi necessità.