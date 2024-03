Allarme bomba sulla Tuscolana: evacuati due palazzi e un supermercato a Roma Una chiamata anonima al Todis di Giulio Agricola, sulla via Tuscolana: “Nel supermercato c’è una bomba”. Così è scattato l’allarme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal video di Welcome to Favelas da Instagram.

Una chiamata anonima al Todis di Giulio Agricola: "Nel supermercato c'è una bomba". Così è scattato l'allarme. È successo oggi, venerdì 29 marzo 2024, sulla via Tuscolana, a pochi passi dalla fermata della metropolitana della linea A di Giulio Agricola. A richiedere l'intervento dei soccorsi lo stesso personale del supermercato, dopo la telefonata.

Sul posto, non appena allertati con una segnalazione al 112, i carabinieri, con diversi reparti e i vigili del fuoco, con almeno due squadre, come mostra il video in apertura. Dopo qualche ora di controlli scattati subito dopo aver ricevuto la chiamata anonima, l'allarme è rientrato.

Le verifiche in corso

Non appena scattato l'allarme, i carabinieri hanno raggiunto il luogo della segnalazione. Si tratterebbe di un supermercato della catena Todis lungo la via Tuscolana, all'altezza della metropolitana di Giulio Agricola, al civico 1268.

Sul posto si sono precipitati militari da diversi commissariati e reparti. Sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia Casilina e di Cinecittà, ma anche i colleghi del Radiomobile, la squadra degli artificieri e le unità cinofile. Militari e cani stanno scandagliando il supermercato alla ricerca di un ordigno, come dichiarato dalla voce dall'altro capo del telefono. Fin da subito non è stato escluso che potesse trattarsi di un falso allarme.

Evacuati supermercato e palazzi

Non appena scattato l'allarme, dopo la chiamata anonima arrivata agli uffici del Todis, per garantire la sicurezza di residenti, clienti e dipendenti del supermercato, i militari hanno organizzato delle evacuazioni preventive. I militari hanno accompagnato i residenti fuori dagli appartamenti dei palazzi che sovrastano il locale e hanno fatto uscire i dipendenti e i clienti dal supermercato.

Bomba sulla Tuscolana: allarme rientrato

Dopo qualche ora di controlli serrati all'interno del supermercato, l'allarme è rientrato. Come ipotizzato all'inizio, si è trattato di un falso allarme. Squadre di vigili del fuoco e reparti dei carabinieri sono giunti a questa conclusione dopo ore di ricerche fra scaffali e magazzini carichi di merce. Nessun ordigno è stato rinvenuto all'interno del Todis.