Roma nella top 10 delle migliori città del mondo in cui vivere, la classifica World Best Cities Roma è stata inserita nella top 10 della classifica delle migliori città del mondo, secondo il report ‘World Best Cities’ 2024. La città eterna è al sesto posto, dietro Londra, New York, Parigi, Tokyo e Singapore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

"La Città Eterna è sempre stata ambita. Oggi, la ricchezza è un coinvolgente passo indietro nel tempo". Così viene descritta la città di Roma, inserita al sesto posto nella classifica delle 100 metropoli più vivibili e più interessanti da visitare nel 2024 per il report ‘World Best Cities'. In un anno la Capitale è passata dall'undicesimo al sesto posto. In vetta alla classifica c'è Londra, che precede New York e Parigi. Al quarto posto c'è Tokyo e al quinto c'è Singapore. Dopo Roma seguono Madrid, Barcellona, Berlino e Sidney. Queste le prime dieci città in classifica.

Perché Roma si è classificata al sesto posto nel World Best Cities

"Poche città offrono la possibilità di camminare nella storia dell'Occidente come Roma. Se avete un'ora di tempo, il solo colle Palatino vi invita a scoprire due millenni di storia", si legge nelle motivazioni per cui la Capitale è stata inserita al sesto posto.

La Città Eterna, ancora, "si colloca tra i primi 5 posti a livello globale in entrambi i nostri indici di Lovability (#5) e Livability (#5), offrendo a residenti e visitatori esperienze che vanno oltre il turismo, invitandoli a partecipare ai ritmi quotidiani di una città che per molti versi ha definito la civiltà occidentale".

La Capitale, infine, è al sesto posto nel mondo per i suoi musei. Inoltre, "questo legame con la sua storia monumentale non ha fatto altro che aumentare la popolarità di Roma, posizionandola subito dopo Londra nella sottocategoria globale delle recensioni di Tripadvisor". Le migliaia di siti storici presenti in città permettono a Roma di classificarsi al quarto posto per Attrazioni e Monumenti, "attirando visitatori desiderosi di sperimentare la grandezza del Colosseo, del Pantheon e della Basilica di San Pietro".

Il sindaco Gualtieri: "Roma torna a occupare il ruolo che gli spetta nel mondo"

"Roma sta tornando ad occupare il ruolo internazionale che le spetta agli occhi del mondo. Siamo soddisfatti di questo nuovo riconoscimento, è il segno che le nostre politiche di attrazione turistica e di investimenti stanno funzionando e continueremo su questa strada: Roma vuole essere una città che cresce, che affascina e in cui si vive bene senza lasciare indietro nessuno", ha commentato la notizia il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Grandi opere, grandi eventi e grandi investimenti privati stanno facendo diventare Roma una grande metropoli internazionale, come forse non lo è mai stata, siamo felici che questo lavoro venga apprezzato a livello internazionale e riconosciuto dai turisti di ogni parte del mondo e che generi un’importante ricaduta sull’economia e sull’occupazione, con vantaggi e opportunità per tutta la città", ha dichiarato l’Assessore a Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport, Alessandro Onorato.