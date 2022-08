Roma-Napoli bloccata per incendio vicino ai binari: linea ferroviaria ferma e ritardi Treni fermi verso Napoli per un incendio tra Falciano e Villa Literno. Al lavoro tecnici e vigili del fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La linea ferroviaria Roma-Napoli è ferma in via Formia verso il capoluogo partenopeo per un incendio divampato nel territorio tra Falciano e Villa Literno. Il disservizio si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 agosto, a partire dalle ore 16.40. A renderlo noto è stata Trenitalia: "Il traffico è sospeso in direzione Napoli per la segnalazione di un incendio nei pressi della linea tra Falciano e Villa Literno". Da quanto si apprende le fiamme, che hanno determinato lo stop temporaneo alla circolazione dei convogli in transito, sono vicino ai binari.

Arrivata la segnalazione del rogo alla Sala operativa, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. Presenti anche i tecnici, che hanno lavorato per fare in modo che il servizio venga ripristinato nel minor tempo possibile. Pomeriggio di passione per i pendolari.