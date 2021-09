Roma, litiga con la fidanzata e si impicca in terrazzo con un lenzuolo: gravissimo 19enne La tragedia è avvenuta questa mattina verso le 5.30 in un appartamento di via Gregorio VII. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Secondo le prime informazioni il 19enne avrebbe litigato con la fidanzata, e quando lei è uscita dalla stanza ha tentato il gesto estremo. Il ragazzo è ricoverato al San Camillo di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo ha provato a togliersi la vita questa mattina, in un appartamento di via Gregorio VII a Roma. Secondo le prime informazioni, ha cercato di impiccarsi alla ringhiera del terrazzo dopo aver litigato con la ragazza. Dopo il diverbio, la giovane si era allontanata ed era andata in un'altra stanza. Dopo aver visto che il ragazzo non arrivava è andata in balcone, dove l'ha trovato impiccato col lenzuolo alla ringhiera. Subito è partita la chiamata da parte della giovane al Numero unico per le emergenze, con la richiesta di soccorsi nell'appartamento. Quando gli operatori del 118 sono arrivati hanno trovato il giovane ancora vivo, anche se con un battito molto debole. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sarebbero molto gravi e sembrerebbe essere in pericolo di vita.