L’influencer Habeshadoll scippata al Coming Out a due passi dal Colosseo: telecamere riprendono furto

A cura di Enrico Tata

Un ladro si avvicina al tavolo, lentamente afferra una borsetta e poi, a piccoli passi, si allontana con la refurtiva. Il furto è ripreso dalle telecamere di sicurezza del Coming Out, un locale che si trova a due passi dal Colosseo. La vittima del furto è la turista statunitense e influencer Dina, su Instagram Habeshadoll, in vacanza nella Capitale.

La turista americana: "Troppe persone sono vittime di furto a Roma"

A La Repubblica lei stessa ha raccontato l'accaduto: "Troppe persone sono vittime di furto a Roma, io sono una di quelle. La polizia dovrebbe occuparsene ma non lo fa. E ora la mia vacanza è stata rovinata da un uomo che forse non verrà mai identificato". Purtroppo, infatti, il ladro indossava mascherina e cappello e, nonostante il video realizzato dalle telecamere di sicurezza del locale, non sarà facile (anzi quasi impossibile) identificarlo e recuperare la borsetta della ragazza americana. L'unico dettaglio riconoscibile è la maglietta, nera e con la scritta Space Jam. Ma probabilmente il ladro se ne è già disfatto. "La cosa più importante era il passaporto. Ora è un casino. Ho bisogno di un documento d'emergenza per poter tornare a casa mia. Ho contattato l'ambasciata americana, ma purtroppo sono chiusi. Questo, infatti, è il weekend del Labor day, che quest'anno cade il 5 settembre. Così dovrò aspettare. Ora la situazione è davvero terribile. Mi trovo a Roma e sto sprecando tempo e denaro a causa del furto che ho subito, anziché godermi la vacanza". Il video registrato dalle telecamere di sicurezza del locale è stato pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'.