Roma, la mappa dei tifosi: dove ci sono più romanisti e dove più laziali Filippo Celata e Gabriele Pinto hanno pubblicato una mappa del tifo nella Capitale. Ecco quali sono i quartieri di Roma più romanisti e quali i più laziali.

A cura di Enrico Tata

Quali sono i quartieri di Roma con più romanisti? Quali le zone con più tifosi della Lazio? Cercano di rispondere a questa domanda Filippo Celata e Gabriele Pinto, che su Roma Ricerca Roma hanno pubblicato una mappa del tifo nella Capitale. I dati sono estrapolati dalle API (Application Programming Interface) dalla piattaforma di advertising di Facebook. In pratica sono dati basati sugli interessi degli utenti. Ebbene, secondo questa ricerca il rapporto tra romanisti e laziali sarebbe di circa 3 a 1. Scende a 2,3 a 1 se si considera l'intera regione Lazio. Escludendo Roma, il rapporto scende ancora a 1,7 romanisti per ogni laziale. Un altro dato: non ci sono quartieri di Roma dove i laziali sono in maggioranza.

I quartieri della Capitale con più romanisti sono quelli intorno alla stazione Termini, Esquilino e San Lorenzo, via XX Settembre e poi il Pigneto. Seguono i quartieri alla periferia Est della Città, le torri: Tor Vergata, Tor Bella Monaca, Torre Angela. In generale, poi, tutto il centro città è colorato di giallorosso. I quartieri ‘più laziali' si trovano tutti alla periferia della città: Ciampino, Ostia, Settecamini, Bufalotta, Fidene, Salaria-Serpentara, Labaro, San Basilio. Per quanto riguarda le zone più centrali si confermano roccaforti biancocelesti, come da previsione, i quartieri a nord di Roma, come la Balduina, Corso Francia, Medaglie d'Oro e Vigna Clara.

Qua il report completo.

I 10 quartieri di Roma con più tifosi romanisti

Quanti romanisti ci sono ogni 100 laziali:

Esquilino circa 335 romanisti ogni 100 laziali San Lorenzo XX Settembre Università Torre Angela Tor Vergata Barcaccia Celio Centro Storico Pigneto circa 300 romanisti ogni 100 lazili

In questi quartieri, quindi, il rapporto romanisti-laziali è 3 a 1. Per ogni laziale, in sostanza, ci sono tre tifosi della Roma.

I 10 quartieri di Roma con più tifosi della Lazio

In questo caso la proporzione è diversa, perché comunque i laziali sono ovunque in minoranza. Nel grafico viene riportato il numero medio di laziali ogni 100 romanisti, che è in ogni caso più basso. Nella zona ‘più laziale', quella di Ciampino, ci sono 42 tifosi biancocelesti ogni 100 romanisti.