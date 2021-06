in foto: Foto Reporter Montesacro

Incendio in via Zuccoli, quartiere Talenti di Roma. Stando a quanto si apprende sarebbe divampato un incendio in un appartamento che si trova all'ultimo piano di un palazzo. Per il momento i vigili hanno disposto la chiusura di tutta la strada per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Si contano almeno tre mezzi dei pompieri sul posto. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere l'incendio.

Le fotografie sono state realizzate da Reporter-Montesacro.