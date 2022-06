Roma, incendio anche sul Grande Raccordo Anulare: carreggiate chiuse e traffico impazzito Incendio sul Gra a Roma: chiuse entrambe le carreggiate all’altezza dell’uscita di Parco de Medici, traffico letteralmente in tilt.

A cura di Enrico Tata

A causa del caldo estremo e del vento, a Roma sono divampati oggi moltissimi incendi di sterpaglie. Le fiamme stanno interessando ora anche un tratto del Grande Raccordo Anulare, che per questo è stato chiuso al traffico. Al momento non si circola all'altezza dell'uscita Parco de Medici in entrambe le direzioni di marcia. Si segnalano al momento lunghe code in carreggiata esterna tra l'uscita della Pisana e l'uscita dell'Eur e in carreggiata interna tra l'Ardeatina e Parco de Medici.

L'incendio più grande è divampato oggi su via Aurelia e poi, spinto dal vento, è arrivato fino al quartiere romano di Casalotti, zona Nord Ovest della Capitale. Le fiamme sono arrivate vicinissime alle abitazioni e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato che alcune famiglie sono state evacuate e non passeranno la notte nelle loro abitazioni. In generale, fanno sapere i vigili del fuoco, sono stati moltissimi i roghi scoppiati a Roma e provincia e quasi tutti gli uomini a disposizione sono stati impegnati nelle operazioni in una giornata definita "frenetica" dagli stessi pompieri. Sull'incendio di via Aurelia, gli agenti del commissariato Aurelio, intervenuti per primi sul posto, stanno per inviare un'informativa alla procura di Roma.

"Oggi è una giornata molto difficile e critica per Roma: purtroppo si sono verificati diversi #incendi le cui cause sono in via di accertamento. Le situazioni più critiche si registrano in questo momento a Tor Pagnotta e a Casalotti, dove alcune famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni e dove due scuole sono state chiuse per precauzione", ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.