video suggerito

Smog a Roma, blocco del traffico a Pasqua e Pasquetta per polveri dal Sahara Polveri del Sahara portate dal vento a Roma hanno alzato i livelli di Pm10 in città oltre i limiti. Durante le festività pasquali c’è il blocco del traffico per veicoli a benzina e gasolio pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 e a gasolio Euro 3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I livelli di Pm10 sono superiori ai limiti di legge a Roma, anche a causa delle polveri provenienti dal deserto del Sahara. In occasione delle festività pasquali, per contenere l'inquinamento in città, il sindaco Roberto Gualteri ha firmato un'ordinanza lo scorso mercoledì 27 marzo 2024, che prevede blocchi della circolazione, per limitare il numero delle auto private e fa appello ai cittadini di prediligere, se possibile, gli spostamenti con i mezzi pubblici. Proroga del divieto della circolazione per i veicoli più inquinanti nell'area coincidente con la nuova ZTL "Fascia Verde", dal 1° aprile al 31 ottobre 2024.

Centraline Arpa fuori norma, ma per "fenomeni naturali"

Il Comune di Roma ha informato i cittadini che le centraline sulla qualità dell'aria saranno fuori norma, ma per "fenomeni naturali", appunto dovuti alla presenza delle polveri provenienti dal deserto del Sahara, trasportate dai venti di libeccio e scirocco. La presenza di queste polveri nell'aria infatti incide sul valore Pm10.

Livelli alti di Pm10 a Roma per polveri del Sahara

Il monitoraggio della qualità dell’aria è stato fatto nelle centraline romane di di Francia, Magna Grecia, Cinecittà, Villa Ada, Guido, Cavaliere, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina, Arenula e Malagrotta, dove si sono registrati dati che indicano il superamento del valore limite giornaliero di Pm10. Nell'ordinanza del sindaco si raccomanda ai pazienti fragili di evitare l'esposizione allo smog, restando quanto possibile in casa. Inoltre si chiede ai cittadini di limitare l'uso dell'auto privata, spostandosi a piedi nelle brevi tratte, oppure di utilizzare i mezzi pubblici.

Quali veicoli non possono circolare a Roma durante le festività pasquali

Nel perimetro della Ztl Fascia verde durante le festività pasquali non possono circolare i veicoli a benzina e gasoliopre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 e a gasolio Euro 3.