Roma, incendio alla Balduina: appartamento avvolto dalle fiamme Incendio nella tarda serata di ieri, venerdì 28 marzo, in un palazzo in piazza della Balduina a Roma. Non si segnalano feriti, per il momento. L'ipotesi più plausibile sulle cause del rogo è quella del corto circuito.

A cura di Enrico Tata

Incendio nella tarda serata di ieri, venerdì 28 marzo, in un palazzo in piazza della Balduina a Roma. Come si vede nelle immagini postate sui gruppi social del quartiere, un appartamento è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con tre squadre, che hanno lavorato non poco per domare ed estinguere il rogo.

Indagini in corso, ipotesi corto circuito

Le indagini sono tuttora in corso e le cause dell'incendio ancora da accertare. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma non si ha notizia di feriti o intossicati dal fumo, almeno per il momento. Secondo le primissime ricostruzioni, l'appartamento era vuoto quando è divampato l'incendio e l'ipotesi più probabile è quella di un corto circuito.