Roma, furti e atti vandalici in un asilo: prima di andare via i ladri defecano nel corridoio Giovedì mattina all’interno di un asilo del quartiere Garbatella, è stato scoperto un furto: i ladri, oltre a rubare alcuni oggetti, hanno commesso atti vandalici all’interno della struttura, defecando sul pavimento dei corridoi.

A cura di Beatrice Tominic

Nella mattinata di ieri, giovedì 10 febbraio, poco dopo le ore 9 della mattina, l'asilo comunale Il Villaggio nel Bosco, situato in via Rocca de Cesinale nel quartiere Garbatella, nel quadrante a sud della città di Roma, si è svegliato trovando un'amara sorpresa. La scuola, nel corso della notte che era appena trascorsa, quella fra mercoledì 9 e giovedì 10, ha subito una spiacevole incursione da parte di alcuni ladri che, oltre a commettere il furto di alcuni oggetti di proprietà dell'asilo, hanno defecato sul pavimento dei corridoi.

Nella nottata, infatti, una delle porte d'accesso è stata forzata, qualcuno si è introdotto nell'edificio scolastico e ha realizzato il colpo, con tanto di atti vandalici. La mattina dopo, all'apertura dell'asilo, è stata allertata la Polizia Locale, chiamata per denunciare il furto e il danneggiamento della struttura: gli agenti del VIII gruppo Tintoretto si sono immediatamente recata sul luogo.

La disgustosa scoperta e la merce rubata

I ladri che hanno derubato la struttura, però, come abbiamo visto, non si sono limitati soltanto al furto degli oggetti che hanno trovato al suo interno, ma hanno anche commesso atti vandalici dentro all'edificio: fra i vari danneggiamenti arrecati all'asilo, fra cui anche la forzatura e la confusione all'interno degli armadietti, hanno anche defecato sui pavimenti dei corridoi.

Secondo un primo controllo effettuato, fra gli oggetti rubati figurano una macchinetta mobile per la verifica del green pass, alcune mascherine ffp2, una macchinetta per fare il caffè in cialde e, infine, del materiale didattico. A proposito di questo caso, la Polizia Locale intervenuta sul luogo ha aperto delle indagini per fare luce sul furto.