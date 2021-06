Lui 40 anni, lei 45 anni. Sono una coppia nella vita e anche nel crimine. I furti che hanno messo a segno li hanno compiuti sempre insieme, tanto che ai poliziotti che più volte li hanno arrestati hanno detto: "Nel bene e nel male sembra solo una frase di rito, ma in realtà per noi rappresenta l’essenza dello stare insieme”. Questa volta sono stati ammanettati perché nella scorsa notte hanno rubato all'interno di alcune automobili parcheggiate. Ma in passato hanno ‘visitato' anche supermercati, farmacie e negozi. Furti che hanno commesso rigorosamente insieme.

Avrebbero scassinato tre automobili parcheggiate

Questa notte una volante del X Distretto li ha sorpresi nei pressi via Bosio, Ostia. Avevano aperto le portiere di alcune automobili parcheggiate con arnesi da scasso e stavano rovistando all'interno degli abitacoli alla ricerca di qualcosa da rubare. Ad avvertire i poliziotti è stato un cittadino, che ha telefonato al 112 e ha segnalato rumori e persone sospette, con una torcia in mano, nei pressi delle vetture ferme al lato della strada. Immediatamente bloccata dai poliziotti, la coppia, come al solito, non ha opposto alcuna resistenza e non ha neanche tentato di fuggire. L'unica richiesta dei due è stata quella di fare all'interno della stessa automobile della polizia il tragitto verso gli uffici del X Distretto. I due dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso, e il pm di turno ha chiesto per loro il rito direttissimo. I due avrebbero scassinato tre automobili e il furto è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza installate in zona. Non c'è alcun dubbio sulla colpevolezza della coppia.