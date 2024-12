video suggerito

Roma è la quarta meta migliore al mondo secondo la classifica di Euromonitor International La classifica è stata stilata dalla società Euromonitor International che nella top 10 delle città più visitate ha inserito anche due città italiane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quali sono le migliori 100 destinazioni da visitare al mondo? Secondo la classifica stilata da Euromonitor International, nelle prime dieci posizioni ci sono sei mete europee e anche due italiane: si tratta di Roma e Milano, rispettivamente al quarto e quinto posto.

L'analisi avviene confrontando 55 diversi criteri a seguito dei quali si raggiunge un punteggio complessivo che decreta l'attrattività di ogni meta. Fra questi il rapporto qualità prezzo, le infrastrutture, la sicurezza, la sostenibilità e, naturalmente, la performance turistica.

Roma al quarto posto: ecco perché

In una classifica dominata dalle mete europee, di cui sei nella top ten, emergono anche le destinazioni italiane, fra cui Roma al quarto posto, ad un posto appena dal podio. Immaginare come sia possibile per Roma essere arrivata così alta in classifica, non è difficile. L'attrattività turistica, sicuramente, la fa da padrona. Con le rovine dell'antichità, i palazzi rinascimentali e quelli più moderni, a Roma è possibile rivivere ogni epoca. Le vie pittoresche, la vicinanza con la Santa Sede e i comfort offerti ai turisti, dalle gite nelle località vicine alle pietanze dei ristoranti, la rende sicuramente una delle eccellenze che tutti e tutte, almeno una volta nella vita, dovrebbero visitare.

Leggi anche Roma nella top 10 delle migliori città del mondo in cui vivere, la classifica World Best Cities

Sebbene le nuove misure abbiano causato del malcontento fra i lavoratori e le lavoratrici nel settore e la necessità, da parte dei turisti, ad organizzare prima le tappe del proprio viaggio, Roma resta una città fra le più appetibili, come dimostra anche questa classifica.

Il problema delle mete migliori: l'overtourism

Le mete scelte in questa classifica sono tutte mete molto battute e note per il loro grande apporto di turismo. Ma, se da una parte, il settore economico si nutre dell'arrivo di nuovi visitatori e visitatrici, dall'altra la città viene svuotata dei propri residenti per la medesima ragione.

Così notiamo un atteggiamento talvolta opposto da parte delle amministrazioni: da una parte i procedimenti per ottenere i visti e le autorizzazioni di viaggio sono semplificati, dall'altra, invece, si cercano alternative e soluzioni per il fenomeno dell'overtourism che sta diventando un problema. Di conseguenza, sono state introdotte tasse di soggiorno più alte e altri provvedimenti per cercare di regolare i flussi turistici.

Roma e l'overtourism: vietato il self check in per gli affitti brevi

Il problema dell'overtourism non risparmia neanche Roma dove, soprattutto in vista del prossimo anno, quando la capitale ospiterà il Giubileo del 2025, stanno arrivando i primi provvedimenti. Fra questo confermato, come avvenuto già in altre città di Italia, il divieto di self check in per gli affitti brevi: addio, quindi, alle keybox con lucchetto, ormai diffuse in tutta la città.