Roma è la città italiana dove nel 2022 sono avvenuti più femminicidi Nove le donne uccise a Roma dall’inizio dell’anno: la capitale detiene la maglia nera per numero di femminicidi e transcidi nel Lazio, che conta in totale tredici vittime.

A cura di Natascia Grbic

Simona Michelangeli, Jessica Barajas, Eiko Sakamoto, Caterina D'Andrea, Naomi Cabral, Martha Castano Torres, Li Yan Rong, Guo Xiuli. Questi i nomi di otto delle nove donne uccise a Roma nel 2022. Il nome di una di loro, morta ad aprile, è rimasto sconosciuto. Due sono donne transgerder, tre sono sex worker. La maggior parte di loro sono state uccise con un'arma da taglio, da uomini che conoscevano bene o ex partner.

La capitale, come abbiamo visto da questi dati, detiene la maglia nera per numero di femminicidi e transcidi avvenuti in Italia dall'inizio dell'anno: e non se la passa meglio il Lazio, secondo per numeri solo alla Lombardia. In tutta la regione sono tredici le donne uccise dall'inizio di gennaio. Tra queste, Nadia Bergamini, Maria Trentina, Inirida Rosa Sierra e Romina Di Cesare.

A riportare questi dati è l'Osservatorio nazionale femminicidi e transcidi creato lo scorso anno da Non Una di Meno in occasione della giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne e di genere. In totale sono in 107 a essere state uccise.

"Continuano ad ammazzarci ogni tre giorni con il beneplacito di chi non vuole l’educazione all’affettività, alla sessualità, alle diversità nelle scuole, di chi al lavoro, per strada, nelle case e in ogni luogo che attraversiamo continua a molestarci, di chi crede che la violenza sia un affare privato, di chi la chiama conflitto, di chi, ribaltando un nostro slogan, ci dice che la violenza ha le chiavi di casa e porta i tacchi a spillo – riportano le attiviste di Non Una di Meno – Di chi, nelle istituzioni, non costruisce la possibilità di reali e perseguibili percorsi di fuoriuscita dalla violenza e di tutela dellə sopravvissutə".

Domani a Roma si terrà la manifestazione nazionale contro la violenza maschile e di genere organizzata come ogni anno da Non Una di Meno, mentre il 27 si terrà l'assemblea del movimento presso la facoltà di lettere di Roma Tre.

"Chiamiamo tuttə a scendere in piazza per fermare le guerre sui nostri corpi, per opporre alla militarizzazione delle vite, la rivolta transfemminista contro la violenza, l’oppressione e la povertà. Per fare dell’autodeterminazione un terreno di lotta in avanti, per fare dell’autodifesa una pratica collettiva di resistenza alla violenza".