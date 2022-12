Roma è la città in cui si litiga di più in Italia La città più litigiosa d’Italia è Roma. A dirlo è la classifica sulla Qualità della Vita 2022 nelle città italiane del Sole24Ore.

Roma è la città più litigiosa d'Italia, ultima in classifica nella quale ricopre il 107esimo posto su 107 province italiane. È uno degli aspetti più interessanti che emergono dalla classifica annuale sulla Qualità della Vita 2022 nelle città italiane stilata dal Sole 24Ore quest'anno alla trentatreesima edizione nella quale Roma è crollata di ben 18 punti ed è trentunesima, senza portarsi alcuna medaglia dalle classifiche degli anni precedenti.

Primato quello dei litigi che Roma che ha ottenuto in base all'indice di litigiosità, calcolato sul numero delle cause civili iscritte in Tribunale ogni 100mila abitanti. Dallo studio emerge che sono 2.060,3 su una media nazionale che si attesta su 1.849,5. I dati di questo indicetore com'è specificato nell'indagine sono elaborati dal sito Giustizia.it. Le motivazioni per le quali i romani litigano sono le più svariate, la maggior parte riguarda discussioni tra privati che si verificano in luoghi pubblici, in privato e nei contesti condominiali e che finiscono in Tribunale.

Roma rispetto agli altri indicatori

La classifica sulla Qualità della Vita del Sole24Ore ha novanta indicatori, suddivisi in sei tradizionali macro-categorie tematiche. Roma si mantiere alta per Affari e Lavoro, terza con Milano e Trieste e per quello di Demografia, Salute e Società, sempre terza insieme a Bologna e Modena. Per quanto riguarda Giustizia e Sicurezza la Capitale è quinta su 107 posizioni, con 4856 denunce ogni 100mila abitanti, per un totale di 205mila.

Dati quelli dell'indice di criminalità che fanno riferimento ai ‘delitti emersi' nei dodici mesi precedenti, che arrivano dalle segnalazioni delle forze dell'ordine. Per Ricchezza e Consumi è invece 41esima, considerando i prezzi delle case in affitto e collocandosi poco meno di metà classifica. Scende alla 48esima posizione per Ambiente e Servizi ed è alla 23esima per Cultura e tempo libero.