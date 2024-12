video suggerito

Roma e il nuovo codice della strada: mille multe e 10 patenti ritirate, in cinque alla guida ubriachi Cinque le persone trovate con un tasso alcolemico oltre i limiti previsti, altre sorprese con il telefonino in mano. Ed è scattato il ritiro della patente. Ecco come è andato il primo weekend con il nuovo codice della strada a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

I vigili urbani al lavoro

Sono valide da venerdì scorso e si sono già fatte sentire nelle strade di Roma le nuove regole del codice della strada. Nelle strade della capitale, nello scorso fine settimana, almeno per il momento, si contano dieci patenti ritirate. Cinque sarebbero per l'alcol oltre i nuovi limiti consentiti. Mille, invece, le sanzioni per i motivi più disparati. Una stangata quella del nuovo codice della strada, che ha colpito gli automobilisti meno aggiornati o, forse, soltanto più temerari.

Le patenti ritirate a Roma con il nuovo codice della strada

Fermati dagli agenti della polizia locale, sorpresi con tasso alcolemico più alto del consentito o con il telefono in mano. E, da quel momento, con la patente ritirata. È quanto accaduto nel fine settimana a dieci automobilisti. Cinque di loro, che si trovavano al volante sotto effetto di alcolici, sono anche stati denunciati in Procura perché in stato di ubriachezza.

Nel mirino soprattutto le zone della movida notturna, ma anche le strade ad alto scorrimento, dove sono stati allestiti posti di blocco per verificare in che condizione si trovasse chi si trovava al volante. In alcuni casi, per accertare il limite alcolemico superato bastano i precursori dell'alcoltest. Se viene verificato il superamento del limite, scatta il ritiro della patente: per almeno cinque persone è successo questo.

Trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore rispetto al consentito

Hanno dovuto lasciare l'automobile in attesa che qualcuno l'andasse a riprendere al posto loro o mettersi al posto del passeggero per rientrare. Una volta ritirato il documento di guida, sarà la Prefettura a decidere quanto ammonta il periodo di sospensione.

Non è escluso, però, che per loro possa scattare l'alcol-lock, il dispositivo per i guidatori in stato di ebbrezza recidivi: se l'apparecchio, da installare in auto, troverà l'automobilista positivo, l'auto non potrà essere messa in moto.

Le mille multe a Roma nel weekend

Sanzioni più pesanti quelle introdotte venerdì scorso, almeno mille quelle effettuate a Roma nel weekend appena passato. Fra le persone fermate mentre erano alla guida anche un automobilista con una patente falsa.

Molte sanzioni, invece, per chi guidava senza rispettare il limite di velocità. In questo caso è prevista una multa da 173 a 694 euro per chiunque superi più di 10 chilometri oltre i limiti di velocità, da 220 a 880 se avviene in un centro abitato: in questo caso è prevista la sospensione della patente da 15 a 30 giorni. L'inasprimento delle misure, però, riguarda anche le altre infrazioni, come sostare in doppia fila o agli incroci.

Prima di arrivare al ritiro della patente, se si viene sorpresi col telefono in mano, si rischia una multa che va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1000 che, in caso di recidiva, raggiunge anche i 1400, con sospensione della patente fino a tre mesi e decurtazone da 8 a 10 punti. I tempi, inoltre, raddoppiano se il telefonino era in uso mentre si è causato un altro incidente.