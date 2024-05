video suggerito

Roma, disagi sulla metro C: interrotto il tratto Alessandrino – Grotte Celoni, attive navette Disagi questa mattina sulla linea C della metropolitana di Roma. Interrotto il tratto tra Alessandrino e Grotte Celoni, sono state attivate le navette sostitutive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Traffico interrotto sulla linea C della metropolitana di Roma tra Alessandrino e Grotte Celoni: a comunicarlo è Atac, che annuncia una ‘instabilità parziale del sistema di comunicazione'. Sono stati attivati bus sostitutivi nella tratta interessata dal disservizio, mentre i tecnici Atac sono sul posto per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

"A causa di un'instabilità parziale del sistema di comunicazione della linea C della metropolitana, il servizio della linea C della metropolitana risulta attivo su tutta la linea salvo che nel tratto, momentaneamente sostituito da bus, fra Alessandrino e Grotte Celoni – ha comunicato Atac in una nota -. I tecnici ATAC sono sul posto e stanno completando le attività di ripristino".

Pochi giorni fa disagi sulla linea A

Solo pochi giorni fa si è verificato un altro disservizio, questa volta sulla linea A, nel tratto tra tra Termini e Battistini. Il servizio è stato sospeso per poco più di un'ora, nel frattempo in quel tratto sono state attive navette sostitutive. A causare l'interruzione in quel caso, un problema sugli impianti di alimentazione elettrica della metro A.

I lavori sulla linea A della metropolitana

Fino al 5 dicembre saranno in corso lavori sulla linea A della metropolitana, con chiusura anticipata alle 21 dalla domenica al giovedì. Le stazioni interessate dai lavori, Vittorio Emanuele, Spagna e Ottaviano, chiuderanno in determinati periodi proprio per consentire l'intervento degli operatori: Vittorio Emanuele chiuderà dall'8 aprile al 30 giugno, Spagna dal 15 luglio al 3 ottobre, Ottaviano dal 22 luglio al 9 settembre.