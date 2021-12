Roma, crolla il solaio di una palazzina ai Parioli È crollato il solaio di un appartamento in via Pietro Tacchini ai Parioli, Roma. Il crollo è avvenuto ieri pomeriggio. Non si registra alcun ferito.

A cura di Enrico Tata

Crolla il solaio di un appartamento in via Pietro Tacchini ai Parioli, Roma. Stando a quanto si apprende, l'appartamento interessato dal crollo, avvenuto ieri pomeriggio alle 16 circa al civico 21, è quello che si trova al primo piano. L'incidente ha riguardato ovviamente anche il piano sottostante. Dai primi accertamenti sembra che fossero in corso alcuni lavori di ristrutturazione sull'edificio e su questo sono in corso le verifiche da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Reparto Edilizia del II Gruppo. I ‘guanti bianchi' hanno proceduto sia al sequestro dell'appartamento dove si è verificato il crollo, sia di quello al piano sottostante. Fortunatamente nessuno risulta ferito. Sono in corso, come detto, ulteriori indagini sull'episodio.