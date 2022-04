Roma, commissariato il Conservatorio di Santa Cecilia: criticità nella gestione La ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha commissariato il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma.

A cura di Enrico Tata

Stando a quanto riporta Panorama.it, la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha commissariato il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Il presidente Antonio Marcellino e il direttore Roberto Giuliani sono stati rimossi dal loro incarico e verranno sostituiti dai commissari Marco Villani e Paolo Rotili. Secondo Panorama il provvedimento si è reso necessario per problemi gestionali sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista amministrativo-finanziario.

"La notizia del Commissariamento del Conservatorio Santa Cecilia testimonia l'inadeguatezza, l'incapacità e l'oscurità dell'amministrazione del Direttore Giuliani e del Presidente Marcellino. Non si può che esprimere soddisfazione e augurare buon lavoro ai due nuovi commissari per ridare lustro alla nostra istituzione. Desidero ringraziare i compagni del sindacato SIPA, di cui ho l'onore di essere Coordinatore, per la battaglia combattuta, finalmente e meritatamente vinta. Ora a disposizione dei commissari per aiutare nell'opera di risanamento. Il più bel modo di festeggiare questo 25 aprile", si legge in una nota firmata da Emanuele Cecconi, Coordinatore di SIPA (Studenti insieme per l'Arte) Sindacato degli studenti del Conservatorio Santa Cecilia.

Il conservatorio di Santa Cecilia è stato istituito ufficialmente nel 1875, ma la sua storia è ben più antica. Nasce infatti con l'antica Vertuosa compagnia de’ musici diventata poi Congregazione de’ Musici di Roma sotto l’invocazione di S.Cecilia nel 1565. In seguito è diventata Accademia pontificia, poi Accademia Regia e infine Accademia Nazionale di Santa Cecilia.