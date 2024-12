video suggerito

Roma Capodarte 2025 con Giancane e Rancore: il programma e gli spettacoli gratuiti il 1 gennaio Il 1° gennaio 2025 c’è la quarta edizione di Roma Capodarte. Protagonisti Giancane e Rancore in Largo Arquata del Tronto a San Basilio e nel parcheggio dell’Istituto Comprensivo Pablo Neruda di Casal del Marmo. Il programma è ricco di spettacoli gratuiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Giancane e Rancore

Roma Capodarte 2025 in programma mercoledì 1 gennaio è giunto alla quarta edizione. L'evento in occasione dei festeggiamenti per Capodanno, ha due concerti gratuiti in Largo Arquata del Tronto a San Basilio e nel parcheggio dell’Istituto Comprensivo Pablo Neruda di Casal del Marmo e spettacoli in tutti i quindici Municipi della città. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali e il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, le Istituzioni e gli spazi culturali capitolini, i Municipi, enti, associazioni, operatrici e operatori culturali, artiste e artisti.

"Roma Capodarte 2025 nell’anno giubilare, intende celebrare la città come palcoscenico internazionale e crocevia di culture ma anche mettere in dialogo il centro con le periferie, con tante iniziative dedicate ai cittadini e alle cittadine – ha commentato l'iniziativa l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio – Un'occasione per le romane e i romani, di riappropriarsi delle vie, delle piazze, dei cortili che li hanno visti crescere o che li hanno accolti nel corso della propria vita. Di innamorarsi ancora della nostra città". Il programma completo e dettagliato sarà consultabile sulla pagina ufficiale dell'evento.

Il programma di Roma Capodarte 2025

Protagonisti di Roma Capodarte 2025 sono i due artisti Giancane e Rancore. Giancane, musicista e cantautore romano, ex chitarrista del gruppo Il Muro del Canto, dopo le collaborazioni con Zerocalcare con cui ha condiviso l’ultimo tour, si esibirà il primo gennaio palco della piazza del Mercato Rionale di Largo Arquata del Tronto, a San Basilio. Rancore, tra i nomi più apprezzati del rap italiano, vincitore del premio come miglior testo al Festival di Sanremo 2020, è atteso nel parcheggio di via di Casal del Marmo 216 per un concerto-evento. A far loro da cornice sarà la periferia romana.

Dove sono gli spettacoli di Roma Capodarte 2025

Ecco alcune strade e piazze in cui il primo gennaio ci saranno gli spettacoli gratuiti nell'ambito di Roma Capodarte 2025.

Piazza di Spagna

Piazza del Campidoglio

Piazza del Popolo

Via Milano, 13

Via Nazionale, 194

Piazza di Ponte Umberto I, 1

Vicolo dell'Aquila

Corso Vittorio Emanuele II, 168

Piazza di Sant'Egidio, 1/b

Piazza Navona, 2

Piazza di San Pantaleo, 10

Via di Porta San Sebastiano, 18

Largo di Porta San Pancrazio

Lungotevere in Augusta

Viale del Parco Del Celio, 20

Via delle Tre Pile, 1

Piazza del Campidoglio, 1

Via Quattro Novembre, 94

Piazza Testaccio

Piazza Orazio Giustiniani, 4

Via Garibaldi

Via Zucchelli, 7

Via Francesco Crispi, 24

Via Girolamo Induno, 1

Viale di Porta Ardeatina, 55

Via Marche

Porta Pinciana

Via di San Nicola de Cesarini

Via di Porta San Sebastiano, 9

Viale Aventino