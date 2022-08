Roma capitale mondiale dell’astronomia nel 2027, Gualtieri: “Città delle scienze e dei saperi” Roma è stata scelta per ospitare nel 2027 il meeting dell’Unione astronomica internazionale, al quale sono attesi migliaia di scienziati. La capitale arrivata prima di Montreal e Tel Aviv.

A cura di Natascia Grbic

Roma capitale mondiale dell'astronomia nel 2027. Questo l'annuncio dato alla 31esima edizione del meeting dell'Unione astronomica internazionale (Iau) che si è tenuto a Busan, in Corea del Sud. Roma ha battuto le ‘rivali' Montreal e Tel Aviv, aggiudicandosi come primo progetto. La Iau si riunirà nella capitale tra cinque anni: per quella data sono 3mila i ricercatori attesi da ogni parte del mondo.

"Roma sarà la capitale mondiale dell’astronomia nel 2027 – ha twittato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – Ospiterà infatti il congresso mondiale dell’International Astronomical Union, come annunciato poco fa a #iauga2022. Felice di questo ennesimo riconoscimento per Roma, sempre più capitale delle scienze e dei saperi". La capitale ha ospitato il convegno la prima volta nel 1922, la seconda nel 1952.

Sono ottantaquattro in tutto i paesi che fanno parte dell'Unione astronomica internazionale. Durante il convegno, migliaia di scienziati provenienti da tutto il mondo si riuniscono per discutere di astronomia e astrofisica. L'evento, che dura circa due settimane, comprende anche iniziative pubbliche.

"L'Italia è uno dei paesi fondatori della Iau e vanta una vasta comunità astronomica nazionale, molto attiva e saldamente integrata all'interno di quella internazionale mediante molteplici collaborazioni e progetti all'avanguardia", ha dichiarato il presidente dell'Inaf, Marco Tavani. "Siamo entusiasti di poter ospitare nella Capitale l'assemblea generale della Iau 2027, una scelta che testimonia il valore dell'astrofisica italiana e che permetterà alla comunità astronomica mondiale di conoscere ancora meglio le attività e iniziative della ricerca nel nostro Paese. Sarà anche un'occasione unica per dimostrare la vicinanza della scienza di frontiera ai confini dell'Universo, quale è l'astrofisica, alla vita dei cittadini e alla nostra società".