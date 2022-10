Roma, cade un albero di fronte al ministero dell’Economia: automobili distrutte Il grosso albero è caduto in via Cernaia questa mattina all’interno del giardino del Museo nazionale romano. Non ci sono feriti.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook

Paura in via Cernaia a Roma, dove un albero è crollato all'interno del giardino del Museo nazionale romano, a pochi metri dalla sede del ministero delle Finanze. L'albero è crollato alle 9.45 di oggi, martedì 4 ottobre. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma il grosso albero ha distrutto diverse automobili parcheggiate a lato della carreggiata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Parte di via Cernaia è rimasta chiusa in parte per diverso tempo, con la circolazione che in tutta la zona è rimasta fortemente congestionata per tutta la mattinata.

"Un grosso albero è crollato questa mattina all'interno del giardino del Museo Nazionale romano, colpendo alcune autovetture in transito in Via Cernaia, eppure senza condizioni meteo avverse. Solamente grazie alla "Dea Bendata" non ci sono state vittime o feriti. A Roma in caso di maltempo parcheggiare o solamente transitare presso alberature risulta estremamente pericoloso, proprio grazie alla mancanza di manutenzione delle 330.000 alberature presenti nella Capitale, ma anche oggi in condizioni meteo normali vi è stata l'ennesima allarmante caduta di un albero nel centro della città", ha dichiarato in un comunicato Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

"Da risorsa il patrimonio ambientale, senza una adeguata manutenzione, prosegue ad essere un costante pericolo. Ci sono centinaia di alberi che superano i palazzi, oltre il quinto e sesto piano che in caso di forte vento oscillano mettendo in pericolo cornicioni, balconi e le stesse alberature. Ai nostri appelli che da tempo stiamo lanciando in difesa dell'ambiente e degli alberi nella Capitale l'unica cosa che si nota è l'incapacità di programmare un piano straordinario per difendere l'ambiente e gli alberi della Capitale più verde d'Europa", ha aggiunto Benvenuti.