roma
video suggerito
video suggerito

Roma avvolta dalla nebbia che copre le strade dalla periferia al centro: “Non si vede neanche il palazzo davanti al mio”

Banchi di nebbia hanno coperto la capitale dalla serata del primo novembre fino alla mattina di domenica 2. Non soltanto le aree verdi: avvolte dalla nebbia anche le zone più centrali.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Beatrice Tominic
83 CONDIVISIONI
La nebbia a Roma.
La nebbia a Roma.

Una notte da incubo a Roma, dove Halloween sembra essere arrivato con un giorno di ritardo. Banchi di nebbia hanno avvolto la capitale, coprendo palazzi e strade dalla serata di sabato primo novembre fino alla prima mattina di domenica 2 novembre. Uno scenario che, almeno negli ultimi anni, ha caratterizzato la notte di Capodanno, si è presentato oggi, con due mesi di anticipo rispetto agli anni scorsi.

Dal centro alle periferie, non soltanto i quartieri che godono della presenza di maggiore aree verdi, sicuramente più naturalmente predisposti a trovarsi uno scenario del genere. La nebbia ha colpito diverse zone della capitale. Dall'Eur a Monteverde, dalla Balduina a Tor Bella Monaca fino al litorale romano, con una Ostia dove è difficile persino individuare la linea dell'orizzonte.

La nebbia nel quadrante ovest della capitale, in via Mattia Battistini.
La nebbia nel quadrante ovest della capitale, in via Mattia Battistini.

Il racconto dei residenti a Roma: "Non si vedeva il palazzo di fronte"

"Sono rientrata verso la mezzanotte, mi faceva più freddo rispetto alle sere precedenti, c'era tanta umidità. Per le strade c'era la nebbia, ma grazie ai lampioni riuscivo a vedere la strada. Una volta in casa, invece, mi sono affacciata dalla finestra e non sono riuscita a individuare la palazzina di fronte alla mia", racconta una residente del quartiere nord ovest della capitale a Fanpage.it.

Leggi anche
Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti il primo novembre 2025 a Roma
La nebbia nella zona di Casetta Mattei.
La nebbia nella zona di Casetta Mattei.

Molti residenti, però, si sono accorti della nebbia soltanto al risveglio, questa mattina, quando la luce del sole, coperto da qualche nuvola, ha iniziato a filtrare dagli spessi banchi di nebbia. "Sono andata a dormire a Roma e mi sono svegliata in Pianura Padana con la nebbia", scrive un'utente ironizzando su X. "Oggi c'è una strana nebbia a Roma", le fa eco un'altra persona. Attenzione anche alla guida, soprattutto verso il bivio A24-A25 Roma- Teramo dove la nebbia, oerò, non è una novità ma anzi un fenomeno quasi caratteristico della zona.

Attualità
Cronaca
Meteo Roma
83 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Ninetto Davoli ricorda Pasolini: "Nessun intellettuale ha mai avuto il suo coraggio"
L'eredità a cinquant'anni dalla morte: "Fu poeta e scandalo. Oggi di lui resta il mito"
Com'è morto Pier Paolo Pasolini, tra verità giudiziaria e teorie del complotto
Le borgate di Pasolini oggi: dal Pigneto al Quadraro, come sono cambiati i luoghi simbolo del suo racconto di Roma
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views