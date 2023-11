Roma, anziano di 85 anni va in ospedale, famiglia con bambini occupa la casa a Collatina Una donna con marito e figli ha occupato una casa popolare in via Crocco, approfittando della momentanea assenza dell’assegnatario; l’alloggio liberato dalla polizia locale.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Era andato in ospedale ma, quando era tornato a casa, in via Luigi Crocco, ci aveva trovato una famiglia: marito, moglie e due figli piccoli. Si erano infilati dentro rompendo la porta e non ne volevano sapere di uscire. E all'uomo, 85 anni, non è rimasto altro da fare che chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e, nell'attesa, ingegnarsi a trovare una sistemazione alternativa. La situazione è stata sbloccata questa mattina, quando le pattuglie della polizia di Roma Capitale hanno fatto uscire gli abusivi permettendo alla vittima di rientrare nel suo appartamento.

La storia, lieto fine compreso, viene raccontata da Il Messaggero. L'abitazione in questione si trova in zona Collatina, fa parte delle residenze di edilizia popolare di proprietà di Roma Capitale. L'uomo, legittimo assegnatario, tre giorni fa aveva dovuto recarsi in ospedale per sottoporsi ad accertamenti urgenti. Al suo ritorno, l'amara sorpresa: una 23enne, come era stato poi ricostruito dalle forze dell'ordine, aveva scassinato la porta di ingresso e aveva fatto entrare il compagno e i figli.

Probabilmente la famiglia teneva già d'occhio quell'appartamento o è stata avvisata da conoscenti, in modo da passare all'azione non appena avuta la certezza che l'uomo non fosse in casa. Questa mattina sono intervenuti gli agenti dello Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale), diretti da Stefano Napoli, che hanno denunciato la ragazza ritenuta responsabile dell'effrazione e fatto uscire gli abusivi, ai quali è stata offerta assistenza alloggiativa alternativa che hanno, però, rifiutato.