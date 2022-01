Roma, a dicembre arrivano i nuovi autobus a guida autonoma: sono 100% elettrici e senza autista Sulle strade di Roma arrivano a dicembre 2022 autobus 100% elettrici e senza conducenti. Il progetto del Campidoglio per il piano Maas, per facilitare la mobilità nelle vie della città, prevede un esperimento nel quartiere Eur entro la fine dell’anno.

A cura di Beatrice Tominic

Esempio di navetta elettrica priva di conducente.

Previsto per il prossimo dicembre l'arrivo nella città di Roma degli autobus senza conducente: le vetture senza autista al posto guida, arrivano sulle strade entro la fine del 2022. A dichiararlo è il Campidoglio che sta già stabilendo un piano per mettere su strada questi veicoli, navette elettriche da 12 posti: per evitare incidenti e scontri con altri mezzi e pedoni, infatti, si è già pensato alla creazione di percorsi protetti da apposite ringhiere i cui lavori partono a giugno. A guidare le vetture, dette proprio per questa ragione "a guida autonoma", è l'intelligenza artificiale con l'ausilio di satelliti, telecamere e sensori.

Per questo primo esperimento romano, il percorso scelto riguarda il tragitto che collega i poli pubblici e privati del quartiere Eur, dagli uffici comunali a piazzale degli Archivi, fino a via della Civiltà del Lavoro e al centro congressi della Nuvola: una volta concluso questo periodo di test, se l'opera risulta funzionale, viene installata anche nelle strade del centro cittadino.

Il piano "Mobility as a service" nella città di Roma

Il progetto degli autobus a guida autonoma rientra nel piano più ampio conosciuto come Maas, Mobility as a service, nato con l'obiettivo di facilitare il transito delle persone, sia con mezzi pubblici che con quelli privati, nelle vie delle città italiane sia nelle fasi di viaggio che in quelle precedenti, come la prenotazione e il pagamento dei servizi di mobilità. Nella città di Roma, dopo la discussione sui semafori smart e la digitalizzazione dei servizi utilizzabili tramite app, oggi nel piano di mobilità arriva anche la notizia di autobus in strada senza conducente.

L'insieme dei progetti proposti dalla giunta Gualtieri è già arrivata da qualche giorno al dipartimento dei Trasporti di Palazzo Senatorio ed è già stato inviato anche a Vittorio Colao e Enrico Giovannini, rispettivamente ministri dell'Innovazione tecnologica e della transizione digitale e delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, come si legge in un articolo de Il Messaggero di oggi. Per finanziare le opere, sono stati messi in palio 9 milioni di euro divisi per 3 città italiane, a cui si sommano anche altri 7,5 milioni per la città che ospiterà l'evento Lab City. Riuscire a modernizzare la mobilità pubblica con questi nuovi mezzi sostenibili, a cui la capitale pensa già dal 2019, renderebbe la città di Roma la terza città in Italia a garantire un trasporto 100% elettrico e 100% autonomo dopo gli esperimenti a Merano, in Sud Tirolo e a Torino.