"I casi accertati di Covid per il 90 per cento sono variante inglese". Sono le parole di Nancy Piccaro, sindaco di Roccagorga, Comune della provincia di Latina, dalle 6 di oggi, lunedì 15 febbraio, in zona rossa. La prima cittadina ha informato i residenti del piccolo centro sui Monti Lepini della comunicazione ricevuta: "Ci hanno informati ieri della possibilità, ma per la conferma ufficiale dobbiamo attendere i risultati dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani" spiega Piccaro in un video pubblicato sui social network tramite la pagina istituzionale del Comune. La Regione Lazio ha disposto le misure restrittive a causa di due cluster con l'aumento dei contagi di coronavirus, che hanno superato quota 100 su circa 4mila abitanti.

Due focolai a Roccagorga: probabile variante inglese

Si tratta di focolai quelli a Roccagorga, presumibilmente di Vov 202012/01, meglio conosciuta appunto come variante inglese, originatisi uno nella scuola d'infanzia ‘Carlo Salcani', mentre l'altro nella comunità alloggio per anziani ‘Casa del Sole'. Il sindaco ha inoltre informato i cittadini sulle condizioni di salute delle persone infettate dal virus, che sono stabili: "Hanno manifestato al momento sintomi lievi della malattia, alcune sono asintomatiche, mentre solo poche si trovano ricoverate in ospedale, fortunatamente senza supporto respiratorio". Sono 50 nuovi positivi registrati oggi nella Asl di Latina. Nel Lazio il bollettino riporta 760 contagi e 34 morti.

Divieto di entrata e uscita a Roccagorga

A Roccagorga è vietato entrare o uscire, così c'è scritto nell'ordinanza firmata dalla Regione Lazio, salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. I confini del territorio comunale sono presidiati giorno e notte dalle forze dell'ordine, che controllano le auto. È consentito il rientro al domicilio o alla residenze per le persone che al momento dell'ordinanza si trovavano fuori dal Comune, e lo spostamento verso un'abitazione privata massimo una volta al giorno e massimo per due persone, tra le ore 5 e le 22, entro il coprifuoco. Sono temporaneamente sospese anche tutte le attività commerciali al dettaglio, tranne quelle che riguardano la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Chiuse per il servizio al tavolo o al bancone le attività di ristorazione: i bar in zona rossa effettuano servizio da asporto fino alle ore 18, mentre i ristoranti possono svolgere servizio da asporto e consegna a domicilio fino alle ore 22.