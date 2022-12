Rocca Priora, trovato uomo senza vita in un’abitazione: indagini in corso Il corpo di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione a Rocca Priora: atteso l’esame del medico legale, sul posto i carabinieri. Non si esclude nessuna pista.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 dicembre 2022, a Rocca Priora, comune sui Castelli Romani, nella zona sud est di Roma. Qui, all'interno di un'abitazione in via del Sassone, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 sono arrivati immediatamente sul posto con la speranza di rianimare l'uomo e riuscire a salvargli la vita. Non hanno potuto fare altro, invece, che constatare il decesso della persona trovata nell'abitazione. Oltre a loro, anche i carabinieri della vicina stazione di Rocca Priora.

Come è morto l'uomo trovato senza vita nell'abitazione di Rocca Priora

Non è stata ancora resa nota l'identità dell'uomo trovato senza vita a Rocca Priora nella tarda mattinata di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, però, sembra che possa trattarsi di un uomo di nazionalità albanese, forse residente nella casa in cui è stato ritrovato il corpo. Ancora non si conosce l'età della vittima.

Leggi anche Caramelle alla droga e funghi allucinogeni tra le spezie della cucina: arrestato un uomo

Non appena arrivati su quella che potrebbe essere una scena del crimine, i carabinieri hanno subito cominciato ad indagare. Per il momento tutte le ipotesi restano aperte: i militari non stanno escludendo nessuna pista. A fare maggiore chiarezza, sicuramente, sarà il medico legale atteso sia dai familiari della vittima che dalle forze dell'ordine. Dopo un primo esame sul cadavere, previsto nel corso del pomeriggio di oggi, sarà proprio il medico legale a richiedere, qualora fosse necessario, un esame autoptico sul corpo dell'uomo per poter affermare con certezza le cause della morte.