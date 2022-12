Roberto Gualtieri porta i doni ai bimbi ricoverati e suona canzoni di Natale con la chitarra Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha visitato l’ospedale pediatrico Bambino Gesù portando doni ai bimbi e suonando con la chitarra canzoni di Natale.

A cura di Alessia Rabbai

Il sindaco Gualtieri consegna i regali ai bambini ricoverati

Regali e canzoni natalizie è ciò che Roberto Gualtieri ha portato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il sindaco oggi, venerdì 23 dicembre, è andato a trovare i bambini ricoverati e le loro famiglie, che si apprestano a trascorrere le festività lontani da casa. Ha visitato nello specifico un reparto del padiglione Giovanni Paolo II insieme al direttore sanitario e la presidente Mariella Enoc. Domani è la Vigilia di Natale, ma non tutti la trascorreranno tra le mura domestiche, nelle proprie confortevoli case. Ci sono infatti pazienti, tra i quali anche molti bambini, che si trovano per un motivo o per un altro ricoverati in ospedale. Accanto ai più piccoli ci sono i genitori, che restano al loro fianco, specialmente nelle patologie più rare o gravi o nella battaglia contro il cancro. Gualtieri in occasione del Natale non si è dimenticato di loro e ha approfittato per fargli visita, non a mani vuote. "All’ospedale pediatrico Bambino Gesù per portare gli auguri della nostra città ai piccoli pazienti di questa struttura d’eccellenza – si legge nel tweet – il più sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario che si prende cura di loro col massimo impegno ogni giorno. Grazie di cuore, davvero".

Gualtieri ha suonato canzoni di Natale con la chitarra

Alcune immagini pubblicate sul suo profilo Twitter ufficiale lo immortalano al Bambino Gesù. Una mentre in completo blu cammina per i corridoi con i vertici della struttura e un'altra mentre è impegnato a consegnare doni ai bambini. Tra i regali ci sono bambole, macchine giocattolo della Polizia di Stato e supereroi. Gualtieri si è poi intrattenuto nella ludoteca con i bambini ricoverati e i genitori, trascorrendo un po' di tempo con loro. È ormai noto come una delle passioni del sindaco di Roma sia suonare la chitarra. Non ha perso l'occasione di farlo e ha accompagnato canzoni natalizie. Un momento magico e un gesto generoso, che ha regalato sorrisi ai presenti.