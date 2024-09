video suggerito

Ritrovato alla stazione Termini di Roma: era scomparso da Napoli a fine luglio È stato un giornalista di "Chi l'ha visto?" a segnalare ai poliziotti il 64enne scoparso da Napoli a luglio scorso. Gli agenti lo hanno ritrovato vicino alla stazione Termini, sta bene.

A cura di Alessia Rabbai

Lieto fine per un caso di scomparsa nel Napoletano. Protagonista un uomo di sessantaquattro anni, che gli agenti della polizia ferroviaria hanno rintracciato nei pressi della Stazione Termini a Roma. L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione a fine luglio scorso e se ne erano perse le tracce. I famigliari non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme, denunciandone la scomparsa alle forze dell'ordine, che hanno avviato le ricerche.

Parenti e amici avevano lanciato un appello anche tramite la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" in onda su Rai 3, che aiuta i famigliari e gli amici delle persone scomparse. "Aiutateci a ritrovarlo, è affetto da svariate patologie e allontanadosi da casa ha interrotto le terapie farmacologiche, dunque potrebbe aver bisogno di aiuto e non stare bene" si leggeva in un appello diffuso anche attraverso i social network. Così erano partite le ricerche, fino al lieto fine. I suoi cari hanno sperato in tutte queste settimane che fosse vivo e stesse bene e di poterlo riabbracciare al più presto.

Secondo quanto ricostruito gli agenti della Polizia di Stato e il personale dell’Esercito Italiano impegnato nel servizio “Strade Sicure”, hanno rintracciato il sessantaquattrenne alla stazione Termini. Affetto da svariate patologie, dopo aver interrotto le terapie farmacologiche poco prima di scomparire nel nulla era uscito da casa e, contattata telefonicamente la sorella, sua tutrice legale, le ha detto di voler prendere un treno. Poi ha spento il telefonino e non è stato più possibile mettersi in contatto con lui. La donna ha sporto denuncia e si è rivolta anche a "Chi l’ha visto?".

È stato proprio proprio un giornalista della trasmissione televisiva a rivolgersi alla Polfer di Roma Termini dicendo di averlo visto vicino a Piazza dei Cinquecento. Il cronista, ha girato un video dell’uomo e i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo dai vestiti dopo un'ora di ricerche e hanno avvistato i famigliari. Il sessantaquattrenne è stato trasportato in ospedale per le cure del caso e sta bene.