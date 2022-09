Risultati Elezioni, Emma Bonino battuta da Mennuni di FdI a Roma: è fuori dal parlamento Emma Bonino ha perso la sfida nel suo collegio uninominale a Roma. Ha vinto Lavinia Mennuni, consigliera capitolina di Fratelli d’Italia. Terzo Carlo Calenda.

A cura di Enrico Tata

Era considerato uno dei collegi "sicuri" del centrosinistra in queste elezioni politiche. E invece Emma Bonino, candidata del centrosinistra al collegio uninominale al Senato Lazio U02 (Roma centro e nord), ha perso la sfida con il centrodestra. Quando mancano meno di venti sezioni da scrutinare, la leader di Più Europa ha circa 17mila voti da recuperare alla candidata del centrodestra, la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni. Terzo Carlo Calenda, che comunque raddoppia, in percentuale, il risultato nazionale del Terzo Polo, e quarta la candidata del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.

A Roma hanno perso anche gli altri due candidati del centrosinistra agli uninominali al Senato, Andrea Catarci e Monica Cirinnà, sconfitti rispettivamente da Giulia Bongiorno ed Ester Mieli.

Più Europa non supera la soglia di sbarramento, Bonino fuori

Emma Bonino è capolista in altri collegi plurinominali nella lista Più Europa, che però non supererà lo sbarramento del 3 per cento. Quando mancano meno di 2mila sezioni da scrutinare, si attesta al 2,95 per cento, vicinissima alla soglia di sbarramento, ma al di sotto di essa. Questo significa che Bonino non entrerà in parlamento e non siederà tra i banchi del Senato. Per il centrosinistra, come detto, questo collegio era considerato uno dei pochissimi certi perché mai, nelle ultime consultazioni elettorali, il centrodestra era riuscito a vincere nei quartieri del centro di Roma.

Risultati collegio U02 al Senato: Emma Bonino battuta, vince Lavinia Mennuni

Queste le percentuali, non ancora definitive:

Lavinia Mennuni (centrodestra) 36,37 per cento

Fratelli d'Italia 28,18 per cento

Forza Italia 4,56 per cento

Lega 4,05 per cento

Noi Moderati 0,55 per cento

Emma Bonino (centrosinistra) 33,17 per cento

Partito democratico 22,09 per cento

Più Europa 5,24 per cento

Alleanza Verdi Sinistra 5,18 per cento

Impegno Civico 0,52 per cento