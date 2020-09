Ad Ariccia si andrà al ballottaggio: a giocarsi la carica di primo cittadino saranno Gianluca Staccoli ed Emilio Cianfanelli. Secondo i dati ancora provvisori, il primo, candidato del centrodestra, ha ottenuto circa il 37% delle preferenze, seguito dal candidato appartenente al centrosinistra che si aggira attorno al 19%. Cianfanelli punta al suo quinto mandato come sindaco di Ariccia, dopo aver ricoperto la carica per la prima volta nel 1993 e riconfermato nel 1997, per poi essere rieletto anche nel 2006 e nel 2011.

Si scoprirà al secondo turno chi prenderà il posto di Roberto Di Felice, eletto nel 2016 e venuto a mancare lo scorso febbraio all'età di 61 anni. Fu sostituito dalla vicesindaca Elisa Refrigeri, rimasta in carica come reggente fino alla caduta della giunta lo scorso giugno. Tra i candidati sconfitti troviamo Enrico Indiati, sostenuto da alcune liste civiche, Emilio Tomasi, candidato del Pd, il candidato M5s Emanuele Imperioli e la candidata civica Giorgia La Leggia. La Leggia, unica donna tra i candidati, aveva deciso di presentarsi per contrastare lo stato di abbandono della città, puntando con il suo programma a riqualificare strade ed aree verdi, oltre al recupero dei beni architettonici della città. Imperioli prese invece il posto di Simone Aglietti, che rinunciò alla corsa per diventare primo cittadino a inizio agosto dopo il passo indietro di diversi attivisti.

Diminuisce in maniera molto lieve l'affluenza alle urne. Il dato definitivo alle ore 15 di lunedì riporta una partecipazione del 66,51%, pari a 10.134 votanti su 15.237 elettori totali. Alla precedente tornata elettorale votarono il 66,71% degli aventi diritto.