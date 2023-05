Risultati elezioni Anagni 2023: Daniele Natalia confermato nuovo sindaco con il 57,98% Daniele Natalia, candidato del centrodestra e sindaco uscente, è stato riconfermato primo cittadino con il 57,98 per cento delle preferenze ottenute al ballottaggio.

A cura di Enrico Tata

Daniele Natalia, confermato sindaco di Anagni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Daniele Natalia ha vinto il ballottaggio ed è stato confermato sindaco di Anagni, provincia di Frosinone, con il 57,98 per cento delle preferenze. Il candidato civico Alessandro Cardinali si è fermato al 42,02 per cento. Il dato finale dell'affluenza è stato del 60,30 per cento.

Chi è Daniele Natalia confermato sindaco di Anagni

Daniele Natalia, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia, è stato riconfermato sindaco di Anagni. Al primo turno ha ottenuto il 40,32 per cento delle preferenze, contro il 24,23 per cento di Cardinali. Il candidato del Pd, Luca Santovincenzo, ha ottenuto il 17,49 per cento.

Nel 2018 al ballottaggio Natalia aveva vinto con il 55,14 per cento, mentre nel 2014, anche all'epoca candidato sindaco, aveva conquistato appena il 18 per cento contro il 55 per cento del candidato del centrosinistra, Fausto Bassetta.

I dati definitivi dell'affluenza ad Anagni

Ad Anagni il dato finale dell'affluenza è stato del 60,30 per cento contro il 74,77 per cento del primo turno. Nel 2018 al ballottaggio aveva votato il 52,57 per cento dei cittadini aventi diritto.