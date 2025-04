video suggerito

Rissa tra giovanissimi finisce a coltellate: quattro arresti, anche una 19enne Uno degli arrestati è piantonato in ospedale, le sue condizioni sono gravi. I quattro sono stati arrestati dai carabinieri, che cercano altre due persone riuscite a scappare. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in via Giulio Cesare a Latina. Due gruppi di persone si sono fronteggiate alle autolinee di Latina, picchiandosi e accoltellandosi. Il bilancio è di due persone ferite all'ospedale Santa Maria Goretti, di cui una in gravi condizioni, e quattro persone arrestate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Si tratta di tre giovani di origine tunisina tra i venti e i trentaquattro anni, e una ragazza di diciannove anni. Uno degli arrestati è grave, ed è piantonato in ospedale.

La rissa nel pomeriggio alle autolinee

Secondo i primi accertamenti, la rissa sarebbe avvenuta in seguito a una discussione per futili motivi. I due gruppi, tra cui due persone che sono riuscite a fuggire e al momento sono ignote, hanno cominciato a litigare per poi passare velocemente alle mani. Sono stati tirati fuori anche dei coltelli, che hanno ferito gravemente uno dei partecipanti alla rissa.

Un arrestato piantonato in ospedale

Sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati da residenti e passanti che hanno assistito alla scena. Subito sono stati chiamati anche i soccorsi del 118, che hanno portato i feriti in ospedale con l'ambulanza al Santa Maria Goretti di Latina. Due degli arrestati sono stati portati presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, mentre la 19enne si trova agli arresti domiciliari. I militari sono alla ricerca degli altri due partecipanti alla rissa che sono riusciti a scappare, facendo perdere le loro tracce. Quando si sono resi conto che le forze dell'ordine stavano arrivando sul posto, sono fuggiti, lasciando i feriti a terra.