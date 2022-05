Rissa furibonda per strada a Nettuno: si picchiano e si strappano i capelli per un ragazzo È successo alla fermata del bus Cotral di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, all’orario dell’uscita da scuola.

A cura di Enrico Tata

Litigano furiosamente, si tirano i capelli, un uomo riesce a fatica a fermarle. Il video, diventato virale, sta circolando su tantissimi gruppi e chat di Nettuno, borgo sul litorale a sud di Roma. È successo alla fermata del bus Cotral di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, all'orario dell'uscita da scuola. Nel video si vede una ragazza mora che cammina velocemente e afferra i capelli di una ragazza bionda che sta salendo sul Cotral. Le due rotolano a terra, si picchiano mentre altri ragazzini ridono della scena. Un anziano e un ragazzo tentano di dividerle, senza successo. Il motivo della zuffa? Forse un fidanzatino conteso. Le due protagoniste sono entrambe ragazzine minorenni, forse compagne di scuola. "Ma i genitori di queste ragazze e ragazzi violenti dove stanno? Con questi video che mandano i giro non le riconoscono e quattro sberle non gliele sanno dare.Ora qualcuno dirà che non si picchiano, ma loro fanno molto di più. Ci sarà un modo di far smettere sto “volta stomaco “?", ha commentato una signora sui social.

A Nettuno, riporta il Messaggero, episodi del genere non sono una novità. Negli ultimi mesi, infatti, risse simili sono già avvenute. Ad aprile due ragazze si sono prese a calci sul piazzale del porto turistico e i membri di due bande di ragazzini rivali si sono picchiati sempre al porto. Il mese prima, per un episodio praticamente identico, un vigilantes è stato minacciato perché aveva osato cercare di dividere i contendenti. Il 2 maggio, infine, un 18enne è stato rapinato da due coetanei. Stando a quanto si apprende, il giovane era in sella alla sua moto, quando è stato fermato con una scusa. Ha accostato e i due lo hanno strattonato e scaraventato a terra prima di scappare con il suo scooter.