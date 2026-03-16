Rissa a San Lorenzo finisce in tentato omicidio: aggressore incastrato dal video di una guardia giurata

Un 33enne è rimasto ferito gravemente, è ricoverato all’Umberto I. Fermato un 31enne per tentato omicidio, decisivo il video di una guardia giurata che ha ripreso parte della scena.

Porta San Lorenzo (Foto da Google Maps)

Una lite tra due uomini senza fissa dimora è degenerata in un tentato omicidio nella serata di domenica 15 marzo a Roma, nel quartiere San Lorenzo. Uno dei due, un 33enne di origine marocchina, è stato colpito alla testa con un coccio di bottiglia e trovato a terra privo di sensi. Al momento è ricoverato al policlinico Umberto I in prognosi riservata. L'aggressore fermato grazie alla testimonianza di una guardia giurata.

L'aggressione al culmine di una lite

L’episodio è avvenuto nei pressi di Porta San Lorenzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scontro sarebbe scoppiato tra la vittima e un 31enne originario del Gambia, anche lui senza dimora. Per ragioni ancora da chiarire i due avrebbero iniziato a discutere, fino a passare rapidamente alle mani. Durante la colluttazione il gambiano avrebbe afferrato un frammento di bottiglia di vetro e colpito l’altro uomo alla testa. Subito dopo l’aggressione si sarebbe allontanato dal luogo lasciando il 33enne ferito sull’asfalto.

La scena ripresa con il cellulare da una guardia giurata

A notare quanto stava accadendo è stata una guardia giurata che si trovava nella zona. Il vigilante ha ripreso parte della scena con il cellulare e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Quando gli agenti del commissariato Esquilino sono arrivati sul posto hanno trovato la vittima a terra, mentre veniva già soccorsa dal personale sanitario del 118. Il ferito è stato quindi trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

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Grazie anche alla descrizione fornita dal vigilante, i poliziotti sono riusciti a individuare rapidamente il presunto aggressore. Il 31enne gambiano, che presentava alcune ferite lievi, è stato rintracciato poco dopo e fermato. Per lui è scattata l’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono ora in corso per chiarire nel dettaglio la dinamica della rissa e i motivi che hanno portato allo scontro tra i due uomini.