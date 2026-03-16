Rissa a San Lorenzo finisce in tentato omicidio: aggressore incastrato dal video di una guardia giurata
Una lite tra due uomini senza fissa dimora è degenerata in un tentato omicidio nella serata di domenica 15 marzo a Roma, nel quartiere San Lorenzo. Uno dei due, un 33enne di origine marocchina, è stato colpito alla testa con un coccio di bottiglia e trovato a terra privo di sensi. Al momento è ricoverato al policlinico Umberto I in prognosi riservata. L'aggressore fermato grazie alla testimonianza di una guardia giurata.
L'aggressione al culmine di una lite
L’episodio è avvenuto nei pressi di Porta San Lorenzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scontro sarebbe scoppiato tra la vittima e un 31enne originario del Gambia, anche lui senza dimora. Per ragioni ancora da chiarire i due avrebbero iniziato a discutere, fino a passare rapidamente alle mani. Durante la colluttazione il gambiano avrebbe afferrato un frammento di bottiglia di vetro e colpito l’altro uomo alla testa. Subito dopo l’aggressione si sarebbe allontanato dal luogo lasciando il 33enne ferito sull’asfalto.
La scena ripresa con il cellulare da una guardia giurata
A notare quanto stava accadendo è stata una guardia giurata che si trovava nella zona. Il vigilante ha ripreso parte della scena con il cellulare e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Quando gli agenti del commissariato Esquilino sono arrivati sul posto hanno trovato la vittima a terra, mentre veniva già soccorsa dal personale sanitario del 118. Il ferito è stato quindi trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.
Grazie anche alla descrizione fornita dal vigilante, i poliziotti sono riusciti a individuare rapidamente il presunto aggressore. Il 31enne gambiano, che presentava alcune ferite lievi, è stato rintracciato poco dopo e fermato. Per lui è scattata l’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono ora in corso per chiarire nel dettaglio la dinamica della rissa e i motivi che hanno portato allo scontro tra i due uomini.