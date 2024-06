Rischia di annegare in mare a Nettuno, in tre si tuffano per salvarlo: gravi due uomini

video suggerito

Un uomo ha rischiato di annegare oggi in mare a Nettuno. È successo alla spiaggia libera davanti piazza San Rocco. Secondo le prime informazioni, riportate da la Repubblica, tre persone si sono tuffate in mare per salvarlo, che a loro volta hanno rischiato di annegare. Anche loro sono stati portati in ospedale: uno con l'elicottero in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, gli altri due in codice giallo all'ospedale di Anzio. Grave anche l'uomo che hanno cercato di salvare, portato dal 118 in codice rosso all'ospedale di Anzio.

Non è chiaro se le due persone più gravi siano in pericolo di vita e la dinamica di quanto accaduto. L'uomo che ha rischiato di annegare, tra i trenta e i quarant'anni, si è trovato in difficoltà forse per un malore, o a causa della corrente e del mare mosso. Immediatamente altre tre persone hanno cercato di aiutarlo, ma le condizioni del mare non erano delle migliori. Fortunatamente sono riusciti a soccorrerli e a portarli in ospedale, dove adesso sono stati presi in carico dai medici.

Morta una donna a Ladispoli

E sempre nella giornata di oggi, a Ladispoli, una donna è morta dopo essere stata trascinata dalla corrente addosso agli scogli. La vittima è una professoressa di 62 anni, Maria Cesarea Petracca, deceduta sul colpo. La donna era andata al mare insieme a un'amica per passare una giornata spensierata. Mentre era in acqua, forse per un errore di valutazione, è finita in un punto dove la corrente era molto forte. Petracca, che non sapeva nuotare, è stata gettata sugli scogli, dove ha battuto la testa ed è morta, praticamente sul colpo. Ferita in modo lieve, ma sotto shock, l'amica, portata all'Aurelia Hospital.