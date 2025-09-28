Rincorre un uomo sorpreso a fotografarla sotto la gonna in metro, lui la prende a calci

Tre denunce è il bilancio dei controlli dei carabinieri al centro di Roma. Un 47enne ha aggredito una ragazza che lo ha rincorso, perché l’ha fotografata sotto la gonna. Due persone non volevano pagare il conto al ristorante.

Una ventunenne romana è stata aggredita da un uomo, che l'ha presa a calci nella stazione della metro Lepanto a Roma. La ragazza ha sorpreso il quarantasettenne, originario di Napoli, mentre le scattava una foto con lo smartphone sotto la gonna. Lei lo ha inseguito con l'intenzione di fermarlo, lui ha fatta cadere e e presa a calci, per cercare di scappare. L'episodio si è concluso con la denuncia dell'aggressore da parte dei carabinieri, è gravemente indiziato di lesioni personali e molestie.

Secondo quanto ricostruito, il quarantasettenne stava percorrendo le scale di uscita della stazione, quando ha notato la giovane che indossava la gonna. Avrebbe approfittato della situazione per scattarle una fotografia. Ma la ragazza se ne è accorta e lo ha inseguito mentre scappava. Lui per non farsi prendere l'ha spinta, facendola cadere a terrae e l’ha colpita con alcuni calci. I militari hanno bloccato l'uomo, mentre la ragazza è stata soccorsa e ha riportato anche contusioni guaribili in dieci giorni.

I carabinieri della Compagnia Roma San Pietro, del Nucleo Radiomobile sezione motociclisti e dell’8° Reggimento Lazio – CIO, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio in zona Prati e San Pietro, per la prevenzione e alla repressione della criminalità, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’attività è di tre persone denunciate alla Procura della Repubblica. Tra queste oltre al quarantasettenne napoletano ci sono due persone di trentatré e quarantadue anni, che non volevano pagare il conto dopo un pranzo al ristorante in via dei Gracchi.