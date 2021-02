Lutto nel Comune di Marino, per la scomparsa improvvisa di Rina Durante, ostetrica molto conosciuta in città, morta all'età di settantasette anni per Covid. Contratto il virus, ha manifestato i sintomi della malattia e le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate, fino a condurla purtroppo al decesso, avvenuto sabato scorso 30 gennaio. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. A darne il triste annuncio il sindaco Stefano Cecchi: "Sono vicino, con il cuore e tutto il mio affetto, alla famiglia dell’amico Mario Tisei, ex consigliere comunale, che ha visto scomparire l’adorata suocera mamma di sua moglie Irene. A strapparla ai suoi affetti il maledetto coronavirus, che non accenna a rallentare la sua folle corsa di morte. Che ha colpito anche il papà di Irene, Angelo, al momento ancora ricoverato" si legge in un post pubblicato su Facebook dal primo cittadino. E aggiunge: "Il mio pensiero e il mio abbraccio vanno anche a lui in questo momento tristissimo, augurando che presto possa tornare tra noi e a poter riabbracciare i suoi cari".

I messaggi di cordoglio a Rina Durante

Appresa la notizia della drammatica scomparsa di Rina Durante, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia. Rina, che di professione faceva l'ostetrica in servizio al reparto Maternità dell’Ospedale San Giuseppe di Marino e da anni in pensione, era una persona molto conosciuta e amata. Tra le sue mani sono venuti alla luce tanti bambini e resterà nel ricordo delle mamme che si sono affidate a lei. Tantissimi i messaggi di cordoglio, Enrica scrive: "Cara Rina mi hai seguito durante le mie gravidanze e Giuliano lo hai fatto nascere proprio tu, con le tue mani, avevo solo diciannove anni ma con te mi sentivo al sicuro"; "Marino perde una grande persona – commenta Paola – Ha fatto nascere tanti marinesi e non. Promotrice di tante iniziative sociali, sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Onorata di averla conosciuta".