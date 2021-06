in foto: Foto di Rinaldo Sidoli

La statua della porchetta in piazza della Malva Trastevere è stata rimossa. Dopo aver fatto molto discutere e rispetto alla quale una parte dei cittadini e delle associazioni animaliste ha chiesto alla presidente di municipio che venisse tolta, è stata poi imbrattata nella notte di venerdì 25 giugno con della vernice rossa, un gesto a firma di Animal Liberation Front, un'associazione che lotta per la liberazione animale. Già nei giorni scorsi i cittadini e le associazioni avevano chiesto fortemente che venisse rimossa, non solo perché di cattivo gusto, ma perché "simobolo di una tradizione e di una pratica violenta, che normalizza il dolore e la sofferenza degli animali". La presidente del Municipio I Sabrina Alfonsi ha però chiarito che sarà restaurata e che tornerà al suo posto, definendo quello avvenuto "l'ennesimo atto d'insofferenza". "Voglio dire no alla violenza in qualsiasi forma, non è ammissibile fare gesti di questa intolleranza".

La statua della porchetta imbrattata con vernice rossa

Gli animalisti hanno commentato l'azione di dissenso messa in atto contro la statua della porchetta esposta a Trastevere. "Ora sì che la statua assume pienamente il suo significato" ha detto una parte dei cittadini amanti degli animali e sensibili alle violenze perpetrate nei loro confronti, che ha definito insopportabile l'esposizione di "un cadavere in piazza", tra i quali il presidente della Commissione IV Ambiente presso Assemblea Capitolina Daniele Diaco. Altri hanno invece visto nel gesto un comportamento controproducente, che invece di sensibilizzare le persone rischia di allontanarle dalla causa animalista, perché considerato semplicemente un atto vandalico.

L'opera e la spiegazione dell'artista

La statua della porchetta è stata realizzata da Amedeo Longo, un giovane artista nell'ambito di un progetto universitario della Rufa, la Roma University of Fine Arts. L'opera, intitolata ‘Dal panino si va in piazza', ha spiegato l'autore, si proponeva di essere una celebrazione dell'arte culinaria romana, un omaggio alla porchetta e allo stare insieme nelle piazze della capitale. "La porchetta, alimento tipico laziale, ironico e beffardo! Capace di alimentare la goliardia, ma anche di generare confronto. Il cibo degli opposti: popolare e nobile, democratico e monarchico, papalino e infernale. Sono le anime di una città che si ricercano passeggiando, informandosi, conoscendo. Spinti da un desiderio di scoperta e di condivisione reale. La porchetta è il cibo di cui si parla anche quando si mangia. L’opera realizzata in travertino, a riprendere la raffigurazione degli animali tipica dell’arte romana classica, celebra questa tradizione".