I cittadini bocciano i servizi a Roma: raccolta dei rifiuti e trasporti gravemente insufficienti Insufficienti: è così che i romani giudicano i servizi pubblici di trasporto e rifiuto nella capitale. In entrambi i casi, su una scala da 1 a 10 non arrivano al 6. Cassonetti svuotati di rado e bus affollati e non puntuali le cause principali: a dirlo è un report realizzato da Cgil Roma e Lazio e dalla Federconsumatori.

A cura di Beatrice Tominic

Trasporti: 5,39. Rifiuti: 4,71. Sono questi i voti, da uno a dieci, delle cittadine e dei cittadini romani sui servizi offerti dalla capitale. Una pagella piuttosto deludente quella riportata, come periodicamente accade, dalla Cgil Roma e Lazio e dalla Federconsumatori nel loro focus Trasporti e Rifiuti sui due settori di servizi pubblici più importante, che anticipa il report annuale, in uscita a dicembre, dal titolo "Roma Lavoro e Servizi".

Trasporti: sufficiente soltanto il prezzo del biglietto

Voti bassi per i trasporti dove raggiunge la sufficienza soltanto il costo del biglietto. Copertura, interconnessione e sicurezza si avvicinano ad un sei, ma si fermano rispettivamente a 5,7; 5,8 e 5,9. Intorno al cinque la qualità del servizio, la frequenza, la pulizia e i rapporti con l'utenza. Intorno al quattro, invece, il voto per quanto riguarda la velocità (al 4,6) e l'affollamento (al 4,2). Come anticipato il voto complessivo si attesta sul 5,39 che, però, peggiora se si prende in analisi soltanto chi utilizza il servizio quotidianamente: in questo caso non si supera il 4,9.

I voti dei cittadini e della cittadine al trasporto pubblico comparato con lo scorso ano (in basso a destra). La situazione peggiora per chi usa i mezzi pubblici quotidianamente.

L'intervento maggiormente richieste è quello sulla frequenza e sulla puntualità: il 64,1% delle persone intervistate ha dichiarato di trascorrere più di un'ora sui mezzi pubblici; il 69,5% ha lamentato un'attesa fra i 20 e i 30 minuti e il 69,6% di aspettare i mezzi con tante persone.

Rifiuti a Roma: la frequenza è la maggiore criticità

Cassonetti pieni e svuotati di rado: queste le maggiori lamentele al servizio per la raccolta e la gestione dei rifiuti a Roma. Secondo quanto riportato dal 66,1% delle persone intervistate, la frequenza con cui vengono ritirati i rifiuti è una volta ogni 10 o 15 giorni: il 72,1%, inoltre, giudica il numero dei cassonetti appena sufficiente. L'unico lato positivo è rappresentato dalla diminuzione (secondo quasi 60% di chi ha risposto) del divario fra periferie e centro città dove, però, si registrano spesso situazioni di scarso decoro urbano.

Il servizio di raccolta e gestione rifiuti a Roma rapportato con il precedente.

Criticità soprattutto sull'utilizzo delle isole ecologiche per gettare i rifiuti ingombranti. Poco più del 65% per raggiungerne una deve percorrere fra i 15 e i 30 chilometri. Ne consegue che la percentuale di chi usa l'isola ecologica qualche votla si attesta sul 46,1%, contro il 52,6% che ha risposto di non usarla mai. Tanto che, come specificato alla voce successiva, non è raro vedere rifiuti ingombranti per strada.

La raccolta e l'analisi dei dati nel report firmato Cgil

Tutti i dati analizzati, successivamente messi a confronto con quelli dell'anno precedente, sono stati ottenuti con sondaggi cartacei o telefoni nei mesi di aprile e maggio 2023. A rispondere 765 persone fra i 16 e gli 85 anni, 483 donne e 282 uomini. Rapportati ai risultati dello scorso anno, non troviamo grandi differenze: tre punti decimali in più sui trasporti e uno in meno sui rifiuti. In merito al tema della raccolta e della gestione della spazzatura, come visto, è emerso come i romani utilizzino poco il servizio offerto dalle isole ecologiche per i rifiuti ingombranti che, spesso, invece, occupano cassonetti comuni, invadendo le strade della capitale.

Il focus su Trasporti e Rifiuti, giunto alla sua terza edizione, è stato presentato il 28 giugno durante una tavola rotonda a cui hanno partecipato, con lavoratori e cittadini, anche Funzione Pubblica e Filt, Legambiente, comitati di pendolari e l'associazione Disability Pride Network.