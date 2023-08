Rientro dalle ferie, traffico da bollino rosso su Appia, Pontina e Grande Raccordo Anulare di Roma Ecco le strade ‘osservate speciali’ per questo weekend di rientro dall’estate: la statale 7 Appia, la statale 148 Pontina e, ovviamente, il Grande Raccordo Anulare di Roma, soprattutto nella serata di domenica 27 agosto.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Saranno circa 11 milioni i veicoli che tra sabato e domenica si muoveranno sulle strade e sulle autostrade italiane per il rientro dalle vacanze estive. Nelle ore di punta si muoveranno circa 500mila automobilisti. L'Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha stilato una lista di strade ‘osservate speciali' per questo weekend da bollino rosso.

Nel Lazio sono state segnalate la statale 7 Appia, la statale 148 Pontina e, ovviamente, il Grande Raccordo Anulare di Roma, soprattutto nella serata di domenica 27 agosto.

Nello scorso fine settimana, altro weekend critico, il personale Anas informa di essere intervenuto per 564 soccorsi meccanici e 113 incidenti. Tra sabato 19 e domenica 20 agosto l'autostrada più trafficata d'Italia è stata la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo' con oltre 228 veicoli transitati. Per quanto riguarda il Lazio, Anas segnala la SS148 "Pontina" con oltre 93mila veicoli presso Ardea, nell'area metropolitana di Roma, la SS2 Bis "Cassia" con circa 72mila veicoli sempre nei dintorni della Capitale, la SS675 "Umbro Laziale" nell'area di Terni. La strada più trafficata, come prevedibile, è il Grande Raccordo Anulare di Roma dove, tra sabato e domenica, sono circolati complessivamente circa 251mila veicoli.

Rispetto ad agosto 2022, l'andamento del traffico è stato registrato in aumento del 2 per cento, +2,7% nei feriali, -1,6% nei prefestivi e + 1,9% nei festivi. Un dato che mette in evidenza una maggiore propensione allo spostamento quest'anno nelle giornate di domenica rispetto al sabato. In particolare Anas registra inoltre un amento del 4 per cento nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 agosto rispetto allo stesso weekend di Ferragosto 2022.