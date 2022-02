Riecco i cinghiali: di nuovo a passeggio nel parcheggio del Policlinico Gemelli di Roma (VIDEO) Un gruppetto di cinghiali è stato avvistato all’interno del parcheggio del Policlinico Gemelli di Roma.

A cura di Enrico Tata

A gennaio una famigliola è stata avvistata a passeggio nei pressi dell'entrata del Pronto Soccorso del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. E oggi, a distanza di un mese, un gruppetto di cinghiali è stato fotografato e ripreso all'interno del parcheggio della struttura sanitaria. Il video è stato pubblicato sul gruppo Telegram di Welcome to Favelas.

Lo scorso mese l'Aida, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, aveva inviato al sindaco Gualtieri una proposta per salvare i cinghiali che invadono le strade di Roma. Il piano si basa su tre fasi: la sterilizzazione degli animali, il trasporto in apposite aree protette e l'adozione a distanza degli animali. "I cinghiali? Ci sono, stiamo lavorando, l'assessora all'ambiente sta predisponendo dei piani di recinzioni nei parchi per contenere il loro ingresso in città. È anche una questione legata alla pulizia della città, quindi bisogna togliere i cassonetti dalle zone contigue", l'ultima dichiarazione sul tema cinghiali del sindaco Gualtieri che risale allo scorso dicembre.

Proprio sugli avvistamenti dei cinghiali a Roma, durante la campagna elettorale per le Comunali c'è stato un duro scambio di accuse tra l'ex sindaca Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La prima cittadina aveva addirittura presentato un esposto alla procura di Roma: "La presenza massiccia e incontrollata dei cinghiali in città sarebbe conseguenza della mancata previsione e/o attuazione da parte della Regione Lazio di efficaci piani di gestione. Secondo l’articolo 19 della legge nazionale 157/92 sono le Regioni a dover provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia".