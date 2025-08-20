Ricoverato alla clinica San Raffaele si lancia dal terrazzo al secondo piano: morto 75enne

La tragedia è avvenuta ieri mattina intorno alle 9.30 in via della Pisana a Roma. L’uomo, ricoverato al San Raffaele, si è tolto la vita lanciandosi dal secondo piano.

Tragedia a Roma: un uomo è morto nella mattina di ieri dopo essersi lanciato verso le 9.30 dal terrazzo al secondo piano della clinica San Raffaele. Il 75enne, che era ricoverato nella struttura di via della Pisana, è morto sul colpo. La salma è stata portata al policlinico Gemelli per l'autopsia. Ignoti i motivi del gesto estremo dell'uomo.

Sul posto, non appena lanciato l'allarme, sono arrivati gli agenti della Polizia Scientifica e i colleghi del commissariato Monteverde. Le indagini sono attualmente in corso, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Gli inquirenti ascolteranno il personale della clinica San Raffaele che aveva in cura l'uomo, oltre a familiari e amici che possano dare informazioni utili a capire come mai l'uomo abbia scelto di togliersi la vita, e soprattutto se aveva mai dato segni di volerlo fare.

Da quanto ricostruito l'uomo, intorno alle 9.30 del mattino, è uscito dalla sua stanza per andare al terrazzo che si trova al secondo piano del San Raffaele. E da lì si è lanciato di sotto, precipitando nel giardino della struttura. Per lui non c'è stato nulla da fare: quando i soccorritori lo hanno raggiunto, sperando di poterlo rianimare, non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.