Riccardo a 8 anni orfano di femminicidio: “Papà ha ucciso mamma, i segnali di violenza c’erano”

A cura di Alessia Rabbai

Riccardo ha raccontato la sua testimonianza, orfano di femminicidio

Riccardo insieme ai suoi fratelli è orfano di femmincidio. Aveva otto anni quando il padre ha ucciso sua madre nel 2005. Oggi, trascorsi diciotto anni di carcere, è libero. Il ventisettenne ha raccontato la sua testimonianza in occasione dell'11 ottobre, la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Un incontro che si è svolto stamattina alle Scuderie di Palazzo Altieri, durante il quale Il Giardino Segreto capofila del Progetto Airone ha presentato la campagna di sensibilizzazione sulla violenza domestica "Una relazione è un luogo di libertà" e l’iniziativa "Dalla parte dei bambini", nell’ambito del Festival “È Cultura” promosso da Abi e Acri, in collaborazione con Feduf.

"Maltrattamenti e segnali di violenza"

"Il giorno in cui mio padre ha ucciso mia madre è successo tutto molto in fretta. Non ho assistito al femminicidio e non mi ricordo bene cosa è accaduto, perché ho sofferto di amnesia e ho pochissimi ricordi di quando ero piccolo. Ringrazio la famiglia affidataria, miei genitori – spiega Riccardo – La condivisione del dolore è importante, per superarlo bisogna parlarne tanto, elaborarlo. Prima del femminicidio di mia madre c'erano stati dei segnali di violenza e quella della mia famiglia era una situazione conosciuta da molte persone nella città in cui vivevo, nel condominio c'erano già state denunce. Quando, così piccolo, mi sono visto portare via all'improvviso sia la mamma che il papà entrambi in una volta è stato un duro colpo, mi sono sentito solo".

"Ritrovato la speranza e conosciuto ragazzi con la mia stessa esperienza"

La testimonianza di Riccardo trasmette un grande senso di speranza per il futuro. "Ad oggi mi rendo conto di quanto sia importante avendolo vissuto sulla mia pelle come vittima secondaria di femminicidio che ci siano intorno agli orfani profesisonisti formati e pronti a lavorare con bambini che hanno questo genere di traumi. Sono grato al Progetto Airone, grazie a loro ho conosciuto ragazzi e ragazzi con un'esperienza di vita come la mia, con i quali mi confronto, mi sento compreso e accolto".

Il Progetto Airone e la campagna contro la violenza domestica

Il Progetto Airone, cuore pulsante dell'iniziativa, offre un sostegno concreto ai bambini orfani di crimini domestici. Grazie a una rete di professionisti, questi giovani ricevono un percorso educativo personalizzato e una dote fino a 10mila euro a bambino, per garantire pari opportunità rispetto agli altri.

"Come Giardino Segreto abbiamo stretto un'alleanza con le famiglie e fatto delle promesse – ha detto Patrizia Schiarizza, avvocata e presidente de Il Giardino Segreto – Grazie a tutti i bambini e alle bambine che hanno vissuto l'esperienza di avere la mamma uccisa dal papà, ci avete fatto entrare nelle vostre vite e dato fiducia".

La campagna "Una relazione è un luogo di libertà" di prevenzione al femmincidio è realizzata con immagini di vita comune, come ad esempio controllare il telefonino del partner, violenza verbale, economica, prevaricazione. L'obiettivo è fare capire che la violenza è subdola e si insinua nelle situazioni più semplice e apparentemente innocua e per far porre delle domande sul come si stia vivendo la propria relazione. La campagna è diretta sia ad un target femminile che maschile per creare consapevolezza. E allo stesso tempo dare consapevolezza alle donne che ad essere in pericolo sono anche i loro figli. Il numero verde è 800990044.