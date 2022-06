Riattivati i treni ad alta velocità tra Roma e Napoli: “Traffico ferroviario normale dall’8 giugno” Dopo l’incidente che ha visto il deragliamento di un treno nella galleria Serenissima a Roma, l’alta velocità tra Roma e Napoli torna alla normalità.

A cura di Natascia Grbic

"Sarà riattivata alle 14.30 di oggi la linea ad Alta Velocità Roma-Napoli, con la circolazione dei treni ad alta velocità in graduale ripresa già dal pomeriggio di oggi". Ad annuncialo, in una nota, Rete ferroviaria italiana. "Questo – prosegue consentirà anche il miglioramento della circolazione dei treni pendolari sulle linee convenzionali". Da domani 8 giugno, invece, riprenderà la normale programmazione dei treni "sia fra Roma e Napoli sia nei nodi ferroviari delle due città". Il traffico tornerà così alla normalità, consentendo soprattutto ai pendolari che lavorano nella capitale di spostarsi in treno.

L'incidente nella galleria Serenissima a Roma

Ritardi e disagi si sono verificati a causa dell'incidente avvenuto venerdì pomeriggio nella galleria Serenissima a Roma. Qui un treno è deragliato, uscendo dai binari. Oltre duecento persone sono state evacuate dai vigili del fuoco, dopo aver disattivato l'alta tensione presente sulla linea. "La linea era stata interrotta nel pomeriggio di venerdì 3 giugno a seguito dello svio della locomotiva di coda di un treno AV nei pressi di Roma Prenestina – continua la nota – Oltre 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno lavorato per rinnovare circa un chilometro e trecento metri di binari, sostituire 400 metri di cavi tecnologici e ripristinare 150 metri di linea di alimentazione elettrica dei treni. Le attività di ripristino, concluse in meno di 48 ore, sono potute avvenire in due step: il primo è iniziato domenica pomeriggio a seguito del dissequestro di una parte dell’area interessata; il secondo da ieri sera quando l’Autorità Giudiziaria ha consentito la rimozione del locomotore sviato liberando così anche la galleria".