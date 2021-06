Riaprono le prenotazioni per visitare il Mausoleo di Augusto a Roma. Fino al 30 giugno tutte le visite programmate sono sold-out, così il Comune ha deciso di dare la possibilità ai cittadini di visitare gratuitamente il Mausoleo fino a fine settembre 2021. "Lo scorso marzo, dopo tanti anni, abbiamo finalmente riaperto al pubblico il Mausoleo di Augusto – scrive sul suo profilo Facebook la sindaca Virginia Raggi – un luogo meraviglioso, nostro patrimonio storico. È stata un’occasione importante di rilancio e di rinascita soprattutto dopo l’ultimo difficile anno". Il monumento funerario del primo imperatore romano era stato chiuso nel 2007, per permettere di effettuare i complessi lavori di recupero e restauro. Quest'anno si è conclusa una parte di questi lavori e il grande sepolcro è stato riaperto al pubblico.

Come prenotare le visite al Mausoleo di Augusto

Sono aperte dal 17 giugno le prenotazioni per visitare il Mausoleo di Augusto nel periodo 1 luglio – 30 settembre 2021. L'ingresso è gratuito per i residenti nel territorio di Roma Capitale e nell'area della città metropolitana. Per i singoli è possibile prenotarsi cliccando qui e scegliere la data e l'orario in cui si vuole accedere la visita, che va dalle ore 9 alle ore 17. Per i gruppi con guida propria la prenotazione avviene tramite call center al numero 060608, aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19. Gli ingressi sono contingentati per un massimo di 10 persone per volta, ogni ora per i singoli cittadini e ogni mezzora per i gruppi con guida propria. Poiché il percorso di visita prevede numerose rampe di scale, le persone con mobilità ridotta potranno visitare l’area centrale del monumento, allestita con pannelli didattici e illustrativi per un miglior orientamento del visitatore. Per i non residenti i biglietti hanno un costo di quattro euro l'uno.