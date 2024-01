Resta ustionato al viso da una fiammata mentre fa il barbecue: 26enne è grave in ospedale Momenti di paura a Latina, dove un 26enne è rimasto ustionato dalla fiamma di un barbecue. Ha ustioni di secondo grado al volto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di ventisei anni si è ustionato gravemente al viso mentre stava usando il barbecue. L'episodio è avvenuto a Latina e risale alla serata dell'ultimo dell'anno, quando la scorsa domenica 31 dicembre il giovane stava preparando l'occorrente per fare una grigliata. Sono stati attimi di paura, un incidente che sarebbe potuto culminare in tragedia. La vicenda si è conclusa con il trasporto in ospedale per le cure del caso e diversi giorni di prognosi.

Il giovane preparava la brace per cuocere la carne alla griglia

Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo stava accendendo il fuoco, avrebbe dovuto preparare la brace per cuocere la carne alla griglia per la cena ma, improvvisamente, una fiammata lo ha raggiunto e ustionato al volto. La scena è accaduta davanti alle persone che erano con lui, che lo hanno soccorso e hanno chiamato il Numero delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, per una persona rimasta gravemente ustionata. Ricevuta la chiamata d'emergenza sul posto è giunto il personale sanitraio, che lo ha preso in carico e trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Il paziente ha riportato ustioni di secondo grado al viso

Arrivato nel nosocomio pontino, i medici hanno constatato che le condizioni di salute del giovane erano gravi ed è stato trasferito al centro specializzato per i grandi ustionati Sant'Eugenio di Roma. Il ventiseienne ha infatti riportato ustioni di secondo grado sul viso, parte molto delicata sulla quale intervenire, che possono lasciare segni permanenti e che dunque vanno trattate con la massima cura per il benessere del paziente. È stato poi dimesso con diversi giorni di prognosi.