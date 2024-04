video suggerito

Incornata da una bufala mentre le cambia l'acqua, grave allevatrice Un'allevatrice di 78 anni è stata incornata questa mattina da una bufala mentre cambiava l'acqua all'abbeveratoio degli animali. La donna è gravissima.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Wikipedia

Una donna di 78 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina all'interno dell'azienda agricola di famiglia ad Amaseno, in provincia di Frosinone. L'anziana stava cambiando l'acqua all'abbeveratoio, come ogni mattina, quando una bufala si è staccata dal resto della mandria e l'ha caricata, provocandole lesioni gravissime. Secondo le prime informazioni, l'allevatrice avrebbe riportato ferite al collo e all'addome. A causa delle condizioni gravissime dell‘anziana, gli operatori sanitari del 118 hanno fatto intervenire sul posto un'eliambulanza, in modo da portarla in ospedale nel più breve tempo possibile.

Adesso la donna è ricoverata all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stata sottoposta a una delicata operazione. Rimane ricoverata in prognosi riservata. Destano preoccupazione le sue condizioni non solo per la gravità delle ferite riportate, ma anche per l'età avanzata della signora. Non è chiaro se sia ancora in pericolo di vita o meno. I medici stanno facendo il possibile affinché le sue condizioni possano migliorare.

A chiamare i soccorsi sono stati i parenti della donna, che sentite le urla sono corsi preoccupati a vedere cosa era accaduto. Drammatica la scena che si è presentata ai loro occhi, con la 79enne in un lago di sangue a causa delle lesioni provocate dall'animale. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione. Compito dei militari sarà indagare sul caso e verificare se tutte le condizioni di sicurezza nell'azienda agricola siano state rispettate. Saranno ascoltati i parenti della donna, in modo da avere più informazioni possibili.